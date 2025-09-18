¿Está listo el Banco de Canadá para los recortes de tipos?❓
Hoy tuvimos la publicación del IPC de Canadá, cayó muy por debajo de las expectativas. ¿Cómo resultaron los datos de...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
Hoy tuvimos la publicación del IPC de Canadá, cayó muy por debajo de las expectativas. ¿Cómo resultaron los datos de...
Las acciones de Nordstrom (JWN.US) están subiendo más de un 10% en la sesión de hoy tras los informes de que la cadena de tiendas...
Los índices de Wall Street comenzaron la sesión de hoy a la baja. Las bajadas en empresas de tecnología/IA/sector de semiconductores...
Petróleo El petróleo sube con decisión como respuesta a la prórroga de los recortes voluntarios de la OPEP+ para...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
- IPC (interanual) febrero: 2,8% (est 3,1%; anterior 2,9%). - IPC subyacente (interanual) febrero: 3,1% (est 3,3%; anterior 3,3%).
Los datos del mercado inmobiliario estadounidense correspondientes a febrero se acaban de publicar. Se esperaba que el informe mostrara un pequeño...
La sesión del martes en los mercados europeos trae consigo la continuación del terreno incierto del actual mercado alcista. Los principales...
El mercado de las criptomonedas está experimentando caídas significativas, y el descuento del bitcoin respecto de sus máximos históricos...
El instituto alemán de investigación económica ZEW acaba de publicar un nuevo informe de sentimiento económico. Se esperaba...
El Banco de Japón aumentó su tasa de interés clave del -0,1% a un rango de 0%-0,1% a medida que los salarios suben después...
Hoy hemos conocido las decisiones sobre tipos de interés del Banco de Japón (BoJ) y el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Poco después...
Los índices de la región de Asia y el Pacífico viven una sesión mixta el segundo día de la semana. Los índices...
La nueva semana comienza de manera mixta en Wall Street. Por un lado, los índices bursátiles están ganando impulso motivados...
Según un informe de Nikkei, el Banco de Japón (BOJ) planea poner fin a su control de la curva de rendimiento y a las compras de activos de...
Según fuentes informadas por Bloomberg News, Apple (AAPL.US) está en conversaciones sobre la integración del modelo de inteligencia...
A partir del viernes 22 de marzo, Tesla (TSLA.US) aumentará los precios de los automóviles Model Y en Europa y a partir del 1 de abril en...
Los índices estadounidenses abren hasta un 1% más arriba. Las empresas tecnológicas vuelven a ser líderes en crecimiento. Apple...
Si bien hay una serie de decisiones sobre tipos de interés de varios bancos centrales programadas para esta semana, la decisión del Banco...
Los índices europeos cotizan al alza El DAX sigue en máximos Informe de Bloomberg sobre Thyssenkrupp Los principales índices...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor