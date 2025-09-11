🔵 Rueda de prensa del BCE (EN VIVO)
El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener sin cambios todos sus tipos de interés clave (tasa de depósito: 2 %; tasa de refinanciación:...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Leer más
El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener sin cambios todos sus tipos de interés clave (tasa de depósito: 2 %; tasa de refinanciación:...
Estados Unidos – Datos de empleo: Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: actual: 1,955 millones; previsión: 1,960 millones;...
Tasa de depósito del BCE: Actual: 2,00 % (Previsión: 2 %, Anterior: 2,00 %) El EUR/USD se mantiene estable tras una decisión ampliamente...
Te invitamos a participar en nuestro seminario exclusivo sobre la decisión de tasas del Banco Central Europeo, en un momento clave para la economía...
El BCE aborda la reunión con una clara actitud de espera, tras implementar un ciclo de recortes de tipos desde junio de 2024. El BCE ha bajado los...
La sesión del jueves en los mercados europeos generó una percepción mixta entre los inversores. El presidente estadounidense, Trump,...
El ritmo de crecimiento económico británico podría estar perdiendo impulso, según los datos preliminares del Índice...
El PMI compuesto de Alemania cumplió ampliamente las expectativas, y el sector servicios registró el primer aumento de nuevos pedidos en...
El calendario macroeconómico de hoy es bastante extenso. Ya durante la sesión asiática, recibimos lecturas sólidas del PMI...
Alphabet obtuvo ingresos de 96.430 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, superando las previsiones (94.000 millones de dólares),...
Alphabet (acciones clase A de la empresa matriz de Google) ha publicado sus resultados del segundo trimestre de 2025. La compañía superó...
Resultados financieros del 2T 2025 de Tesla El desempeño financiero de Tesla en el segundo trimestre de 2025 presentó un panorama mixto,...
El peso mexicano extiende su apreciación frente al dólar estadounidense, con una caída intradía del tipo de cambio de aproximadamente...
El sentimiento en los mercados europeos, estadounidenses y asiáticos fue muy positivo, impulsado por nuevos reportes sobre acuerdos comerciales. Donald...
El gas natural en EE. UU. registra un retroceso significativo tras la publicación de nuevos pronósticos meteorológicos que indican...
El Nasdaq 100 está limitando su alza inicial debido a que, según un diplomático de la Unión Europea, si Estados Unidos no acepta...
EE. UU. y la UE estarían cerca de alcanzar un acuerdo arancelario del 15 % – según fuentes del Financial Times. El informe del FT añade...
Hoy, tras el cierre del mercado, Alphabet (NASDAQ: Alphabet Inc.), junto con Tesla, dará inicio a la temporada de resultados de las compañías...
Tesla sigue generando opiniones encontradas: algunos la consideran una líder en tecnología y en la revolución de la inteligencia artificial,...
United States – EIA report: Eia crude oil inventories actual -3.169m (forecast -1.5m, previous -3.859m) This is very interesting data, clearly...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor