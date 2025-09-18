ÚLTIMA HORA : El euro no se mueve tras la confirmación de los datos de inflación en Europa
Los datos de inflación del IPC de febrero de la zona del euro se acaban de publicar. Como se trataba de la revisión del dato preliminar ya...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Los índices europeos inician la jornada de hoy ligeramente al alza. Esto se produce a pesar de una sesión optimista en Asia-Pacífico,...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron al alza al comienzo de una nueva semana: el Nikkei subió un 2,5%, el S&P/ASX 200 añadió...
Geron (GERN.US): ¡La empresa de biotecnología estadounidense está aumentando casi un 100% hoy! El aumento del precio de las acciones...
El cobre subió por encima de los 9.000 dólares por tonelada por primera vez desde abril de 2023. Los inversores están valorando el...
El informe preliminar de la Universidad de Michigan correspondiente a marzo se publicó hoy a las 15:00 pm. Se esperaba que el informe mostrara que...
Los índices de Wall Street iniciaron la jornada de hoy a la baja, con el S&P 500 cayendo un 0,5%, el Nasdaq bajando un 0,7%, el Dow Jones cotizando...
El informe de producción industrial de EE.UU. correspondiente a febrero se acaba de publicar. Se esperaba que el informe no mostrara ningún...
El índice regional de la Reserva Federal de Nueva York llegó a -20 frente a -7 y -2,40, lo que indica un enfriamiento inesperado de la economía. Los...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
La sesión de hoy no tiene demasiados datos económicos significativos. La revisión de la inflación en Francia resultó...
El yen japonés se está fortaleciendo y el par USDJPY ha vuelto a subir después de que la agencia de noticias Kyodo informara sobre...
Después de la sesión mixta de ayer en Wall Street, el sentimiento en la sesión asiática de hoy ha sido mayoritariamente...
Los índices de Wall Street cotizan a la baja hoy, aunque las caídas no son significativas. El S&P 500 ha bajado un 0,30% hasta los...
El par de divisas Eurodólar cae casi un 0,6% hoy, después de que la inflación PPI y los datos de solicitudes de desempleo respaldaran...
Las acciones de Under Armour (UA.US) han bajado más del 11,50% hoy tras el anuncio de ayer por parte de la compañía de que Kevin Plank,...
La sesión de hoy para las empresas tecnológicas estadounidenses muestra sentimientos encontrados. El índice al contado Nasdaq100 ha...
La criptomoneda más grande, Bitcoin, está caen alrededor del 3% hoy y ha caído por debajo de los 71.000 dólares. Las caídas...
El final de esta semana parece tenso. Los mercados están presenciando un ligero retorno a los activos seguros, con un aumento significativo tanto...
Los inventarios de gas natural, según el informe de la EIA, cayeron 9 millones de pies cúbicos (bcf) en comparación con la disminución...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
