El cacao sube casi un 5% 📈
En el cuarto año de déficit de mercado, la crisis del cacao parece profundizarse: los futuros suben hoy un 5%, alcanzando nuevos máximos...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
La sesión de negociación del jueves en los mercados europeos genera sentimientos encontrados. El DAX cae casi un 0,1%, el CAC40 francés...
El oro baja hoy mientras el dólar y los bonos del Tesoro se mantienen estables, a la espera de datos económicos estadounidenses que podrían...
Oracle sube casi un 12% tras presentación de resultados El mayor salto en un solo día desde diciembre de 2021 Los resultados muestran...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
En enero de 2024, el comercio minorista mostró una recuperación, con un aumento en las ventas del 2,5% comparado con diciembre de 2023. Este...
Bloomberg informa que el gabinete húngaro decidió devolver un cambio cuestionado en la ley del banco central para realizar más consultas...
El euro recibió un golpe esta mañana tras los comentarios de Yannis Stournaras, Gobernador del Banco de Grecia y miembro del Consejo de Gobernadores...
Los índices europeos abrirán con pocos cambios Datos de ventas minoristas y PPI de Estados Unidos Discursos de los miembros del BCE Los...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer de manera mixta: el S&P 500 cayó un 0,19%, el Dow Jones subió un...
- Están en marcha negociaciones salariales en Japón. Abunda la especulación de que las grandes corporaciones aumentarán los...
Las negociaciones salariales están en marcha esta semana. Ya está claro que las grandes corporaciones harán aumentos salariales de...
Las acciones de Dollar Tree (DLTR.US) están cayendo un 8,5% durante la sesión de negociación del miércoles tras la publicación...
Nvidia es el líder indiscutible en el segmento de proveedores de hardware en el desarrollo de inteligencia artificial y nube. La cuota de mercado...
Las acciones representan una atractiva forma de inversión que permite a los inversores convertirse en propietarios parciales de una empresa. Súmate...
16:30 PM, Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de petróleo crudo: Real: -1,5400M; pronóstico 0.900M; anterior 1.367M; Inventarios...
Los índices de Wall Street comenzaron la sesión del miércoles ligeramente a la baja. El Nasdaq pierde actualmente casi un...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Se espera que Reddit, comience a cotizar en la Bolsa de Nueva York el próximo 21 de marzo. La red social, ganó gran popularidad entre los...
Los índices bursátiles europeos cotizan hoy al alza, respondiendo a la sesión optimista de ayer en el Viejo Continente. El DAX alemán...
