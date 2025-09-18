Débiles datos de producción industrial en la eurozona 📉
La producción industrial en la eurozona cae un -6,7% interanual frente al -3% previsto y un crecimiento del 1,2% anteriormente Mensualmente,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
El calendario macroeconómico actual es bastante ligero en cuanto a publicaciones. No hay eventos programados que puedan afectar el mercado global....
08:00 a.m. GMT - Reino Unido - Datos del PIB de enero: PIB mensual 3M/3M Cambio: real -0,1%; previsión -0,1%; anterior -0,3%. PIB:...
Los índices de Asia y el Pacífico en su mayoría están obteniendo buenos resultados. El KOSPI coreano sube medio punto,...
La inflación del IPC de EE. UU. fue superior a las expectativas con un 3,2% interanual y la inflación subyacente con un 3,8% interanual....
La caída de Bitcoin cerca de $70,000 ha provocado un retroceso entre la mayoría de las altcoins, pero hasta ahora el nivel se defiende, y...
Las acciones del gigante de la agricultura y la nutrición con sede en Chicago, Archer Daniels Midland (ADM.US), están ganando casi un 5%...
Oracle ha anunciado sus resultados del tercer trimestre fiscal para 2024, que superaron las expectativas de los analistas. La empresa se encuentra entre...
US100 gana más del 0,5%; Una inflación superior a la prevista no arruinó la confianza en los índices Los contratos de...
Los datos de inflación del IPC de EE.UU. de febrero se publicaron hoy a las 12:30 pm GMT. Se esperaba que el informe mostrara una desaceleración...
El petróleo se encuentra ahora en niveles más altos que hace apenas unas horas, incluso a pesar de las recientes declaraciones de Putin a...
El informe del IPC sorprendió con lecturas ligeramente superiores a las esperadas. La inflación subyacente aumentó por segundo mes...
Petróleo Desde el 1 de marzo de 2024, se han prohibido todas las exportaciones de combustible desde Rusia. La prohibición durará...
Un breve repaso a los mercados Una expansión continúa, con índices tanto en Estados Unidos como en Europa alcanzando nuevos...
Renta variable estadounidense con leves caídas a la espera del dato de inflación de Estados Unidos, la ultima gran referencia antes de la...
La sesión de Asia-Pacífico de hoy ha sido optimista, con la mayoría de los índices de la región cotizando al alza. Las...
Los datos de inflación del IPC de EE.UU. de febrero se publicaron hoy a las 13:30 pm. Se esperaba que el informe mostrara una desaceleración...
En enero de 2024, la actividad industrial de México creció un 0.4% mensual y 1.9% anual, según el INEGI. La Construcción lideró...
Los índices europeos cotizan al alza Dax prueba resistencia de corto plazo en el área de 17,820 pts Wacker Chemie gana tras las previsiones...
