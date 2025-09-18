El IPC de EEUU referente al mes de febrero es ligeramente superior.
Los datos de inflación del IPC de EE.UU. de febrero se publicaron hoy a las 13:30 pm. Se esperaba que el informe mostrara una desaceleración...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
En enero de 2024, la actividad industrial de México creció un 0.4% mensual y 1.9% anual, según el INEGI. La Construcción lideró...
Los índices europeos cotizan al alza Dax prueba resistencia de corto plazo en el área de 17,820 pts Wacker Chemie gana tras las previsiones...
Los índices bursátiles europeos inician la sesión al alza, con el DAX subiendo un 0,3%, el CAC40 francés sumando un 0,4% y...
El informe del mercado laboral del Reino Unido correspondiente a enero se acaba de publicar. Se esperaba que el informe mostrara un aumento del empleo,...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer en su mayoría a la baja. El S&P 500 cayó un 0,11%, el Nasdaq bajó...
Meta Platforms (META.US) cae un 5% hoy y es una de las empresas del S&P 500 con peor desempeño. Esta es la mayor caída en un solo día...
Hoy hemos visto caídas en los índices australianos y japoneses, mientras que las acciones de China subieron. Por su parte, los principales...
Peter Kazimir, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), enfatizó la necesidad de actuar con cautela antes de implementar...
Los índices de Wall Street iniciaron la primera sesión de la semana a la baja. Esto se produce después de una negociación mixta...
Según la información más reciente, MicroStrategy (MSTR.US), fundada por Michael Saylor, ha invertido aproximadamente 821,7 millones...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
La primera sesión de negociación de esta semana en los mercados europeos trae una ola de caídas. El DAX cae casi un 0,64%, el CAC40...
Hoy no tenemos por delante publicaciones macroeconómicas importantes que puedan afectar a la volatilidad del mercado global. Sin embargo, esta semana...
Los índices de Asia y el Pacífico registran una sesión mixta en el día de hoy. El Nikkei cae un 2,20%, el S&P/ASX...
Los índices de Wall Street abren al alza El Nasdaq se recupera completamente de la liquidación del martes Presentación de resultados de...
Los datos de empleo canadienses del mes de febrero se acaban de publicar. Se esperaba que el informe mostrara un aumento de más de 20.000 en el...
Se esperaba una bajada considerable en cuanto al dato de nóminas privadas del mes de febrero en EEUU. (se esperaban 160k nóminas frente a...
El DAX cae un 0,15% antes de la lectura del NFP Las acciones de HelloFresh se desploman un 42% tras informar de unas previsiones anuales inferiores...
El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce...
