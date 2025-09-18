Chile muestra un aumento en la tasa de inflación
La inflación anual en Chile experimentó un incremento en febrero de 2024, alcanzando el 4,5%, un aumento respecto al 3,8% registrado el mes...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
La publicación del informe oficial de empleo de EE.UU. correspondiente a febrero (informe NFP) es el acontecimiento macroeconómico clave...
Los índices en Europa abren al alza Revisión del PIB de la Eurozona La atención se centra en el empleo no agrícola La...
La producción industrial de Alemania desestacionalizada (para enero) fue del -5,5% interanual frente al -4,8% esperado. y -3,13% anteriormente (1%...
La sesión de ayer en Wall Street finalizó con subidas en los índices Nasdaq 100 y S&P 500, que ganaron un 1,56% y un 1,01%,...
La sesión del jueves fue favorable para los inversores de Wall Street. Los índices estadounidenses subieron más del 1,00%...
El jueves, las acciones de semiconductores en general están registrando ganancias decentes, mientras el sector espera los informes de ganancias...
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará ante el Comité Bancario del Senado, tras su reciente discurso ante el Comité...
NXP Semiconductors declara un dividendo trimestral de 1,014 dólares; 1,6% de rendimiento. NXP Semiconductors NV (NXPI.US) ha anunciado un...
Cambio de gas natural de la EIA BCF real -40 mil millones (pronóstico -37 mil millones, anterior -96 mil millones) La Administración...
Wall Street abre al alza cerca de niveles récord El dólar estadounidense baja Los rendimientos de los bonos estadounidenses se mantienen...
🚨Este jueves, a las 10:15 horas, estaremos atentos a la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Según las expectativas,...
En febrero de 2024, Chile registró un superávit comercial de 1.524 millones de dólares, cifra similar al año anterior y por...
Super Micro Computer se dispara con la inclusión del S&P 500 Las acciones suben a un nuevo récord Las acciones subieron más...
La decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre tipos de interés se mantiene sin cambios. Tasa de depósito del BCE 4% real...
Las acciones de Hugo Boss bajo presión tras presentar nuevas previsiones Los analistas de Bernstein rebajan la calificación de las acciones...
El yen japonés está en el centro de atención esta mañana, con el USDJPY cayendo a la zona de 148,00, el nivel más bajo...
El EURJPY está cayendo hoy un 0,9%, en medio de un repunte del yen japonés y un retroceso del euro. El yen japonés recibió...
Tras el huracán Otis en Acapulco, el INEGI adaptó la medición del índice de precios al consumidor, imputando precios de bienes...
