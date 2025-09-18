Calendario Económico: Decisión de tipos del BCE
Los índices europeos iniciaron la jornada de hoy a la baja, tras una sesión mixta durante la madrugada en Asia. El Yen japonés es...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Los datos de pedidos de fábrica alemanes de enero se acaban de publicar. Se esperaba que el informe mostrara una notable caída intermensual...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer al alza, pero lejos de los máximos de la sesión. El S&P 500 subió...
Los índices de Wall Street cotizan al alza hoy, borrando parte de la liquidación de ayer. El S&P 500 gana un 0,5%, el Dow Jones cotiza...
Las acciones de New York Community Bancorp (NYCB.US) se desploman hoy más del 40%. Las acciones han estado cotizando a la baja desde el inicio de...
Las acciones de JD.com (JD.US), empresa china de comercio electrónico que cotizan en Estados Unidos, están subiendo alrededor del 15% hoy....
El primer día de los testimonios semestrales del presidente de la Reserva Federal, Powell, en el Congreso resultó no ser un acontecimiento....
El Departamento de Energía de EE.UU. emitió un informe semanal oficial sobre los inventarios de petróleo de EE.UU. hoy a las 16:30...
16:00 PM, Estados Unidos - Ofertas de empleo de JOLTs para enero: 8,863 millones reales; previsión de 8,8 millones; anterior 8,889 millones.
El Banco de Canadá mantuvo los tipos de interés en el nivel del 5%, en línea con las expectativas. El USD/CAD baja tras la decisión...
Los índices de Wall Street abren al alza El Nasdaq vuelve a subir por encima de la marca de 18.000 pts Presentación de resultados de...
Análisis desde el punto de vista fundamental y técnico, de una de las empresas más importantes de EEUU. Conoce la actualidad de JPMorgan...
La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido ofrece un análisis independiente de las finanzas del Reino Unido, como agencia ejecutiva...
"Nunca vayas contra la Fed" Es un refrán ampliamente conocido en los ámbitos financieros, enfatizando la tendencia de los mercados...
Puntos clave del discurso : No está garantizado el avance hacia el objetivo de inflación del 2%. La FED sigue muy atenta a los riesgos...
Observamos un aumento en los futuros estadounidenses después de las liquidaciones del día anterior, destacando la debilidad en el sector...
Informe ADP de EE. UU. (febrero): 140.000 frente a 150.000 esperado y 107.000 de dato previo El informe de empleo del sector privado de Estados Unidos...
La lectura interanual de las ventas minoristas de la eurozona de hoy mostró una disminución del -1% frente al -1,3% esperado y -0,8% anteriormente. En...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
El mayor operador de portacontenedores del mundo, la danesa Maersk (MAERSKA.DK), enfrenta una serie de desafíos logísticos, lo que llevó...
