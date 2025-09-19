Resumen de Materias Primas - Oro, Petróleo, Gas Natural , Azúcar (05.03.2024)
Oro El oro registró este lunes el cierre por encima de los 2.100 dólares la onza El oro y otros metales preciosos subieron el...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Oro El oro registró este lunes el cierre por encima de los 2.100 dólares la onza El oro y otros metales preciosos subieron el...
Los índices europeos cotizan a la baja El Dax prueba el límite inferior del soporte Redcare Pharmacy avanza hacia la orientación...
British Airways invertirá 750 millones de libras, lo que supone más de 850 millones de euros en mejoras relacionadas con la tecnología...
Esta mañana se publicaron los índices PMI de servicios de febrero de los países europeos. El informe de España resultó...
Los futuros de índices europeos apuntan a la baja en la apertura de la sesión de contado en el Viejo Continente. Bitcoin sube por encima...
Los índices de Wall Street terminaron la sesión de ayer a la baja, haciendo una pausa después de alcanzar máximos históricos...
El repunte en Wall Street se detuvo hoy, después de que los principales índices estadounidenses alcanzaran nuevos máximos históricos...
El comienzo de una nueva semana de negociación está marcado por grandes movimientos de precios en una serie de activos, siendo las criptomonedas...
El petróleo inició la cotización de la nueva semana al alza, respaldado por un anuncio de la OPEP+ realizado durante la semana. El...
El euro comienza la semana en la senda de la recuperación frente al dólar estadounidense. Esta recuperación ha sido constante desde...
American Airlines (AAL.US) anunció hoy que ha encargado 260 nuevos aviones a Boeing (BA.US), Airbus (AIR.DE) y Embraer (ERJ.US). El pedido incluye...
¡El Gas Natural extiende una subida intradiaria masiva y ahora cotiza más de un 8% más en el día! Desde un punto de vista técnico,...
El repunte en el mercado de las criptomonedas se reanudó después de una breve pausa. Bitcoin sube más del 5% y supera la marca de...
El oro cotiza al alza hoy, junto con otros metales preciosos. Los metales preciosos extienden el impulso alcista lanzado el viernes en respuesta a la publicación...
Los índices de Wall Street abren ligeramente a la baja Russell 2000 alcanza máximos desde finales de enero de 2023 Super Micro Computer...
Bitcoin sigue con su fuerte alza y supera los $65.000 Índices en EEUU comienzan las jornadas con leves correcciones a la espera de conocer...
La temporada de resultados de Wall Street para el cuarto trimestre de 2023 comenzó hace casi dos meses y ahora está llegando a su fin. La...
Los futuros del gas natural suben hoy por encima del 5% impulsados por los comentarios de EQT Corp y las previsiones meteorológicas en EE.UU. EQT...
Los índices europeos cotizan a la baja. El DAX está bajando alrededor del 0,10%, poniendo a prueba el máximo histórico. El...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor