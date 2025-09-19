El petróleo sube ligeramente tras la ampliación de los recortes de la OPEP+ 📈
Los futuros del petróleo están experimentando ligeras subidas hoy, tras el anuncio de ayer por parte de los productores de la OPEP+ de una...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Los futuros del petróleo están experimentando ligeras subidas hoy, tras el anuncio de ayer por parte de los productores de la OPEP+ de una...
La agencia de calificación Fitch Ratings ha decidido rebajar la calificación de New York Community Bancorp (NYCB.US) al estatus de 'basura',...
El índice Sentix de la eurozona se situó en 10,5, frente al 10,6 previsto y el 12,9 anterior. El índice refleja las expectativas y...
El martes se publicarán el informe PMI de servicios y el informe ISM de servicios de EE.UU. Los datos industriales del pasado viernes fueron toda...
Los índices de Asia y el Pacífico registran en su mayoría una sesión más débil a pesar del cierre al alza...
Wall Street termina la semana con ánimo positivo y alcanzando niveles récord. El S&P 500 sube casi un 0,80% hasta un nivel de...
Después de informar resultados mejores de lo esperado para el cuarto trimestre, las acciones de Dell Technologies (DELL.US) subieron más...
La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) ha publicado un nuevo informe de política monetaria que ofrece información sobre el clima...
Waller, Logan y Goolsbee, de la Reserva Federal, presentaron perspectivas que en conjunto se inclinaban hacia un enfoque cauteloso respecto de los ajustes...
15:45 - United States - Datos de los PMIs para febrero PMIs manufactura: actual 52,2. Previsión de 51,5. Dato previo de 50,7. 16:00...
Se espera que el último día de la semana continúe con el humor positivo observado durante toda la semana. Los contratos de los principales...
Loretta Mester mantiene la postura de tres recortes de tipos para el presente año, a partir de la segunda mitad del año. Actividad manufacturera...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
El IMACEC presenta un fortalecimiento, ubicándose en los 2,5% de Actividad Económica, donde aumentaron tanto los Servicios, el Comercio como...
Los índices bursátiles europeos cotizan hoy ligeramente al alza. El DAX alemán sube un 0,3%, el FTSE MIB italiano y el IBEX español...
Los datos preliminares de inflación del IPC de febrero de la zona del euro se acaban de publicar. Se esperaba que el informe mostrara una desaceleración...
Esta mañana se publican los índices PMI manufacturero de febrero en Europa. No se esperaba que los informes desencadenaran ningún...
Los índices europeos se preparan para una apertura alcista en la sesión de hoy. Los futuros del DAX alemán cotizan por encima de los...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer al alza: el S&P 500 subió un 0,52%, el Dow Jones creció una décima,...
Wall Street terminó la sesión de manera positiva, y el informe de inflación PCE que coincidió con las expectativas actuó...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor