Birkenstock cae un 8% mientras Wall Street se mantiene cauteloso a pesar del optimismo de la junta directiva 📉
El fabricante alemán de calzado Birkenstock (BIRK.US) superó las previsiones de ingresos de los analistas para el trimestre navideño,...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
C3.ai (AI.US) experimentó un aumento significativo en el valor de sus acciones, subiendo más del 24%, luego de su anuncio de resultados financieros...
Las cryptos suben significativamente impulsadas por el sólido desempeño de Bitcoin y su tendencia lateral alrededor de los 62.000$. Si bien...
Cambio de gas natural (Datos de la EIA) : BCF real -96 mil millones (previsión de -86 mil millones. Dato previo de -60 mil millones)
Los índices de Wall Street suben Nasdaq100 supera los 18.000 puntos El dólar estadounidense se debilita Los bonos del Tesoro de...
eBay (EBAY.US) subió ayer casi un 8% en respuesta al informe de resultados del cuarto trimestre de 2023 publicado el martes después del cierre...
PCE (USA) Ingreso personal: 1,0% intermensual real; previsión de 0,4% intermensual; anterior 0,3%. Índice de precios PCE: previsión...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Los datos preliminares de inflación del IPC alemán de febrero se acaban de publicar. El mercado esperaba una desaceleración del IPC...
El NZDJPY está experimentando grandes movimientos hoy, ya que el dólar neozelandés es la moneda del G10 con peor desempeño...
El deflactor del PCE de enero, que se divulgará hoy a las 10:30hrs, es fundamental para la Reserva Federal. Se espera que la tasa general baje al...
El dólar estadounidense está subiendo ligeramente antes de la publicación de hoy de los datos de inflación PCE (14:30h). S&P...
En enero de 2024, la economía de Chile muestra signos positivos en varios sectores. La producción de cobre registró un ligero crecimiento...
Los índices europeos cotizan al alza El DAX alemán sube por encima de los 17.700 puntos Informes de resultados de MTU Aero Engines,...
Los datos preliminares del IPC español para el mes de febrero se acaban de publicar. Se esperaba que el informe mostrara una desaceleración...
Los futuros sobre índices europeos apuntan a una apertura plana o ligeramente a la baja en la sesión de hoy en el "Viejo Continente"....
Los datos de ventas minoristas alemanas de enero se acaban de publicar. El mercado esperaba un aumento mensual en las ventas minoristas, así como...
Los índices de Wall Street terminaron a la baja ayer: el S&P 500 cayó un 0,17%, el Dow Jones terminó un 0,06% más bajo,...
Los índices de Wall Street iniciaron la jornada de hoy a la baja, pero lograrán recuperar la mayor parte de las caidas más adelante....
