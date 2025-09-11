El precio del crudo WTI apenas varía tras una caída mayor a la esperada en los inventarios de EE. UU.
United States – EIA report: Eia crude oil inventories actual -3.169m (forecast -1.5m, previous -3.859m) This is very interesting data, clearly...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Ventas de viviendas existentes – junio: 3,98 millones (estimado: 4,00 M; anterior: 4,03 M; previo: 4,04 M) Ventas mensuales de viviendas...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Mercados al alza por impulso comercial y expectativas políticas Los futuros de Wall Street...
Los índices bursátiles estadounidenses registran moderadas alzas este miércoles, luego de que el presidente Donald Trump anunciara...
El contrato de futuros sobre el índice Nikkei 225 de Japón registra una ruptura alcista tras tres semanas de estancamiento, en respuesta...
El dólar abrió a la baja este martes en el mercado chileno, influenciado por un giro diplomático clave en la política comercial...
Las recientes declaraciones del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señalan un cambio positivo en las relaciones económicas...
El Dax 40 sube un 1% tras rebotar desde la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea negra). El índice ha recuperado...
La atención del mercado se centra en los acontecimientos relacionados con el comercio y los resultados de las grandes tecnológicas (Tesla...
Donald Trump anunció anoche un acuerdo comercial con Japón, con un arancel recíproco del 15% (incluyendo el sector automotriz, que...
Wall Street muestra un sentimiento mixto hoy, ya que el sector tecnológico enfrenta presiones antes de los informes de beneficios de las principales...
Los futuros del azúcar profundizan su caída en otro 1% ante la posibilidad de que India, el segundo mayor productor mundial, autorice exportaciones...
Nomura ha emitido una recomendación para la divisa USDJPY, proponiendo una posición corta bajo condiciones específicas de activación...
Las acciones estadounidenses abrieron con ligeras caídas este martes, mientras los inversores digieren una nueva ronda de resultados trimestrales...
Índice Compuesto de la Fed de Richmond (julio): Dato actual: -20 Previsión: -2 Anterior (revisado): -8 (desde -7) La...
Estacionalidad bajista en EE. UU. pone presión al mercado Julio suele marcar el final del riesgo climático para la soja en Estados Unidos....
