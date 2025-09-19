UnitedHealth cae un 5% por una investigación antimonopolio
UnitedHealth Group (UNH.US) es la acción del S&P 500 con peor desempeño en la actualidad y cae alrededor del 5% en el día. La...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
En los últimos minutos en el mercado de las criptomonedas se produjo una reversión masiva de las ganancias intradiarias observadas desde...
Está previsto que Salesforce (CRM.US) presente su informe de resultados del cuarto trimestre fiscal de 2024 (calendario noviembre de 2023 - enero...
Las acciones de Novavax (NVAX.US) están cayendo más del 20% hoy, poniendo fin abruptamente a una corrección alcista que ha hecho que...
El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) emitió un informe semanal oficial sobre los inventarios de petróleo de Estados...
Los índices de Wall Street abren a la baja El Nasdaq prueba soporte a corto plazo en el área de 17,935 pts Las acciones de criptomonedas...
Las acciones representan una atractiva forma de inversión que permite a los inversores convertirse en propietarios parciales de una empresa. Comprar...
Bitcoin ha subido más del 6,0% y ha superado el nivel de 60.000 dólares, acercándose muy cerca de sus máximos históricos ...
14:30 PM, Estados Unidos - datos del PIB: ÚLTIMA HORA: Los datos del PIB de EE. UU. están ligeramente por debajo de las estimaciones....
PIB del cuarto trimestre (trimestral) : 3,2% Se esperaba un 3,3% y el dato previo era de 4,9%.
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
El INE reporta que la tasa de desocupación en Chile subió ligeramente a 8,4% en el trimestre noviembre 2023-enero 2024. El aumento anual...
Los índices europeos abren a la baja. Prácticamente todas las bolsas, excepto el índice SMI suizo, que sube un 0,30% en el momento...
La atención de los inversores se centrará en EE.UU. En primer lugar, se publicarán los datos del PIB del cuarto trimestre de 2023,...
Los índices de Wall Street terminaron la sesión de ayer con ligeras subidas: El S&P 500 y Nasdaq 100 crecieron entre un 0,10% y...
El índice Hang Seng chino ganó casi un 1% hoy y la sesión asiática cerró con buen humor. Durante la sesión...
Alibaba encabezó una ronda de financiación de 1.000 millones de dólares en Moonshot AI, elevando su valor a 2.500 millones y marcando...
Los futuros sobre índices cotizan al alza en la apertura de la sesión de Wall Street. El Nasdaq sube un 0,11%, acercándose al nivel...
El índice de confianza del consumidor según el Conference Board de EE.UU. muestra 106,7 puntos, frente a una previsión de 115 y una...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a leer el mercado...
