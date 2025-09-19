¿Qué esperar mañana del Banco de Nueva Zelanda?
Está previsto que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) anuncie su próxima decisión de política monetaria durante...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. correspondientes a enero se acaban de publicar. Se esperaba que el informe mostrara una gran caída...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Bolsas a nivel global retoman la alzas después de las caídas del día de ayer. El mercado está expectante al dato de PCE del...
Gas Natural Los precios del gas natural de EE. UU. luchan por encontrar dirección después del vuelco de los futuros. El Gas...
Lowe's (LOW.US). Las acciones están bajando casi un 3% antes de la apertura de la sesión de Wall Street tras la publicación de...
El yen japonés es una de las monedas del G10 con mejor rendimiento en la actualidad. El JPY recibió una oferta tras la publicación...
Los índices bursátiles europeos cotizan de forma mixta Dax por encima de los 17.500 puntos Duerr sube después de ofrecer perspectivas...
Los índices europeos comienzan a cotizar a la baja Pedidos de bienes duraderos en EE.UU., índice del Conference Board Informes de...
Los índices de Wall Street cotizaron a la baja ayer. El S&P 500 cayó un 0,38%, el Dow Jones bajó un 0,16% y el Nasdaq bajó...
Los índices de Wall Street iniciaron las operaciones de hoy ligeramente al alza, pero luego borraron las ganancias. El S&P 500 y el Dow Jones...
Los precios del gas natural de EE.UU. (NATGAS) inician la nueva semana con una gran brecha de precios alcista y continuaron ganando durante la sesión...
Hoy por la tarde se puede observar un cambio significativo en el sentimiento hacia las criptomonedas. Bitcoin borró pérdidas anteriores y...
El índice manufacturero de la Reserva Federal de Dallas para febrero se acaba de publicar. Se esperaba que el informe mostrara una mejora de -27,4...
Berkshire Hathaway (BRKB.US), la firma de inversión de Warren Buffett, gana casi un 5,5% en bolsa después de publicar resultados trimestrales...
Los datos de venta de viviendas nuevas en EE. UU. para enero de 2024 se acaban de publicar. Se esperaba que el informe mostrara un crecimiento mes a mes,...
Los índices de Wall Street inician la sesión al alza. El S&P 500 y el Dow Jones abren con un alza del 0,1%. El Nasdaq sube 3 décimas...
Las bolsas comienzan la jornada con corrección. Nasdaq sigue en la parte baja de un canal alcista, si vemos datos positivos en la economía...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
