Resultados empresariales a los que prestar atención esta semana (26.02.2024)
La temporada de resultados de Wall Street para el cuarto trimestre de 2023 está llegando lentamente a su fin. La mayoría de las grandes cotizadas...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
El índice DAX está teniendo un buen desempeño, superior al FTSE del Reino Unido y al CAC40 de Francia. El sentimiento positivo de...
Bitcoin ha estado cotizando por encima de los $50,000 durante bastante tiempo, por lo que le resulta difícil allanar el camino alrededor de los...
El euro ha logrado recuperarse frente al dólar estadounidense desde que alcanzó la zona de soporte marcada por 1,072. Sin embargo, el movimiento...
El mercado de futuros indica una sesión tibia en Europa. Índices chinos más débiles. Datos de venta de viviendas...
Wall Street terminó la sesión del viernes con sentimientos encontrados, con el Nasdaq cayendo un 0,37% y el S&P 500 cerrando plano....
Los índices de Wall Street amplían sus ganancias, aunque su escala es mucho menor que ayer. S&P 500 sube 0,2% y prueba la zona...
El EUR - CHF ya lleva algún tiempo cotizando en una tendencia bajista. Si observamos el par en el intervalo D1, podemos ver que la corrección...
El sólido informe de ganancias de Nvidia ayudó a reactivar el repunte del mercado de valores esta semana, lo que permitió que el S&P...
Maravai LifeSciences (MRVI.US) es una de las acciones de Wall Street con mejor rendimiento en la actualidad. El precio de las acciones sube casi un 60%...
HSBC emitió una recomendación para el par de divisas EURJPY. HSBC recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
La compañía norteamericana ha presentado la documentación necesaria para empezar el proceso de salida a bolsa, se trataría...
Los índices de Wall Street abren al alza. Los futuros del S&P 500 superan los 5.100 pts. Informes de Block, Warner Bros Discovery, Carvana...
Las lecturas recientes de la eurozona siguen siendo muy débiles en el contexto de los datos de la economía estadounidense, y las comunicaciones...
Hace exactamente dos años, el 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania. Tras dos años de guerra,...
Situación general del mercado: Los mercados bursátiles europeos registran subidas moderadas al final de la semana. El DAX cotiza plano...
Según Nick Timiraos del WSJ actualiza previsiones de los analistas de cara al primer recorte de tipos añade a Goldman Sachs a quienes...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
