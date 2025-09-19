¿Debería Nvidia temer a su competidor europeo, STMicroelectronics?
Proclamada como la revolución más importante del siglo XXI, la inteligencia artificial está en el centro de los debates contemporáneos...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Proclamada como la revolución más importante del siglo XXI, la inteligencia artificial está en el centro de los debates contemporáneos...
10:00 - Índice IFO (Alemania) Expectativas: 84,1 vs 84 exp. y 83,5 anteriormente. Situación actual: 86,9 vs 86,8 exp. y 87 anteriormente. Clima...
Para la sesión de hoy destacamos el índice Ifo, que mide el sentimiento entre las empresas alemanas. Tras los malos datos de los PMIs de...
El PIB (final) de Alemania para el cuarto trimestre de 2023 fue del -0,4% interanual, en línea con las expectativas y los datos anteriores. La...
La sesión de ayer en Wall Street terminó con un gran sentimiento. El Nasdaq100 sube un 3,01% y las acciones de Nvidia subieron un...
Nvidia informó resultados sólidos para el cuarto trimestre fiscal, lo que provocó un aumento de casi el 15% en sus acciones....
IFR emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. IFR recomienda tomar una posición larga en AUDUSD en los siguientes...
Los índices de Wall Street están subiendo y el S&P 500 alcanza un nuevo máximo histórico. El sector tecnológico...
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha emitido su más reciente reporte sobre la economía mexicana, destacando...
Los índices bursátiles estadounidenses están subiendo hoy y el sentimiento del mercado se ve respaldado por el sólido informe...
El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) publicó un informe semanal sobre los inventarios de petróleo de Estados Unidos...
La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) emitió un informe semanal sobre los inventarios de gas natural...
Los índices de Wall Street suben tras las ganancias de Nvidia El Nasdaq prueba el límite superior del canal bajista Royal Caribbean...
Los índices PMI preliminares de febrero de EE.UU. se acaban de publicar. El mercado esperaba un pequeño deterioro en los sectores manufacturero...
Nvidia ha vuelto a superar las expectativas y sigue siendo el mayor beneficiado de la irrupción de la Inteligencia Artificial. La proliferación...
El Banco Central de la República de Turquía (CBRT) decidió mantener su principal tipo de interés, el tipo de recompra a una...
El Nikkei 225 de Japón (contrato JAP225) está ganando más del 2% en la sesión de hoy, superando el histórico ATH registrado...
El informe semanal de solicitudes de desempleo en EE.UU. y el informe de ventas minoristas canadienses de diciembre se publicaron hoy a las 14:30pm. El...
Los mercados europeos suben durante la sesión del jueves DAX en nuevos máximos después de los resultados de Nvidia Las...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor