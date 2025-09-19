HSBC se hunde un 7% tras la caída de sus beneficios en el cuarto trimestre
HSBC (HSBA.UK) es una de las acciones con peor desempeño que cotizan hoy en la Bolsa de Valores de Londres después de que el banco informara...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Los índices europeos abren planos o ligeramente al alza Actas del FOMC programadas para las 7:00 pm GMT Las tan esperadas ganancias de Nvidia...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer a la baja, pero lejos de los mínimos de la sesión. El S&P 500 cayó...
Los índices de Wall Street cotizan a la baja hoy, y el sentimiento se ve presionado por la debilidad de las acciones tecnológicas. El...
Está previsto que Nvidia (NVDA.US) presente su informe de resultados del cuarto trimestre fiscal de 2024 después del cierre de la sesión...
Hoy se han publicado las actas de la última reunión del Banco Central de Australia (RBA). En la última reunión, el RBA decidió...
El petróleo cotiza a la baja hoy, con el Brent (OIL) cayendo un 1,3% y el WTI (OIL.WTI) retrocediendo un 1,5% al momento de esta publicación....
El NZDUSD ha estado cotizando recientemente en un canal de precios bajista. Si bien el par logró superarlo a mediados de diciembre de 2023 e incluso...
Las acciones de Nano-X Imaging (NNOX.US), empresa estadounidense de tecnología de imágenes médicas, están cayendo un 25% hoy,...
Los índices de Wall Street abren a la baja Dow Jones intenta volver a superar el retroceso del 23,6% Home Depot cae tras las ganancias del...
El repunte en los mercados de criptomonedas se ha desacelerado últimamente, pero no se detiene. El Bitcoin superó los máximos de la...
Wallstreet apunta a una jornada a la abaja después del feriado del día de los presidentes. China incentiva al mercado inmobiliario con recortes...
Los datos de inflación del IPC canadiense de enero se acaban de publicar. Se esperaba que el informe mostrara una mayor desaceleración en...
Situación general de mercado La sesión del martes en los mercados bursátiles europeos trae consigo un sentimiento mixto entre los...
Petróleo Citi indica en su informe que el petróleo puede subir hasta rondar los 100 dólares por barril por factores geopolíticos Citi...
El gigante minorista Walmart publicó los resultados financieros del cuarto trimestre del año 2024, superando las expectativas de los analistas...
Esta mañana hemos conocido el informe de resultados del cuarto trimestre de Barclays además de una actualización de la estrategia...
El calendario macroeconómico para hoy es ligero y carece de publicaciones que puedan impactar significativamente en la volatilidad de los mercados...
Los índices de Wall Street permanecieron cerrados ayer debido al festivo por el Cumpleaños de Washington o Día de los Presidentes. Debido...
La primera sesión de esta semana en las bolsas internacionales está marcada por el estancamiento. Un calendario de publicación...
