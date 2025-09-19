La plata bajo presión según los datos de la CFTC
Según los últimos datos de la CFTC, el posicionamiento de los inversores en las transacciones de venta en corto ha aumentado, lo que hoy...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Según los últimos datos de la CFTC, el posicionamiento de los inversores en las transacciones de venta en corto ha aumentado, lo que hoy...
El EUR/USD entró en una liquidación el martes, tras la publicación de los datos del IPC en EE.UU. Sin embargo, el precio finalmente...
Los precios cayeron casi un 50% en los últimos 12 meses, y las caídas se debieron a los bajos precios de la energía, especialmente...
Los precios del gas natural en Estados Unidos iniciaron la nueva semana con otra caída. NATGAS cae más del 3% hoy y cotizaba por debajo de...
En diciembre de 2023, el Índice de Actividad Económica IBC-Br de Brasil experimentó un crecimiento del 0,82% respecto al mes anterior,...
Los índices europeos cotizan a la baja El Dax retrocede hasta la zona de 17.100 pts Rheinmetall sube con su empresa conjunta con Ucrania Los...
La atención gira hacia Ethereum La nota del analista de Bernstein sugiere que Ethereum puede ser otro "favorito institucional",...
La temporada de resultados de Wall Street para el cuarto trimestre de 2023 ya ha superado su punto máximo y el flujo de resultados se está...
Los futuros de índices europeos apuntan a una apertura a la baja en la sesión de hoy. Esto se produce tras una negociación mixta durante...
Las acciones estadounidenses cedieron terreno la semana pasada, con el S&P 500 cayendo un 0,42% y el Nasdaq cayendo un 1,34%, y hoy podría ser...
Los índices de Asia-Pacífico cotizan mayoritariamente al alza. El S&P/ASX 200 sube una décima, el Kospi crece un 1,1%, el Nifty...
El sentimiento de los inversores de hoy se enfrió un poco tras una inflación del IPP superior a la esperada y los comentarios...
Los datos macroeconómicos de EE.UU. de esta semana fueron mixtos: una lectura elevada del IPC y datos débiles de ventas minoristas enviaron...
Bank of America (BAC.US) ha revisado sus pronósticos para el franco suizo, prediciendo ahora un ritmo más rápido de depreciación...
Coinbase (COIN.US) está subiendo más del 9,0% tras un notable desempeño en el cuarto trimestre que superó las expectativas...
16:00 - USA - Informe de inflación de la Universidad de Michigan para febrero: Condiciones actuales de Michigan: real...
Los índices de Wall Street ceden terreno tras otro informe negativo sobre la inflación. Hoy hemos conocido como la inflación subyacente...
El informe de inflación de EE.UU. y los datos del mercado inmobiliario de enero se acaban de publicar. Se esperaba que el informe del PPI mostrara...
Los índices europeos cotizan al alza Dax alcanza nuevos máximos históricos por encima de los 17.200 pts Airbus apunta a 800...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor