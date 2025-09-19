El Dax alemán alcanza nuevos máximos históricos por encima de los 17.200 puntos
Los índices europeos cotizan al alza Dax alcanza nuevos máximos históricos por encima de los 17.200 pts Airbus apunta a 800...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Los índices europeos apuntan a una apertura al alza GBP/USD probó el área de 1,26 después de sólidos datos de ventas...
Los datos de ventas minoristas del Reino Unido correspondientes a enero se publicaron hoy a las 8:00 am. Se esperaba que el informe mostrara un sólido...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer al alza después de que datos de ventas minoristas y producción industrial...
Los principales índices de referencia de Europa tuvieron una sesión exitosa. El DAX y el CAC40 subieron un 0,6 y un 0,8%, respectivamente,...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. IFR recomienda tomar una posición larga en AUDUSD con los siguientes...
La apertura de la sesión de hoy en Wall Street está dominada por el impulso alcista, tras una serie de lecturas macroeconómicas mixtas....
La Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA) acaba de publicar un informe semanal sobre los inventarios de gas natural de...
El oro vuelve a cotizar por encima del nivel de 2.000 dólares por onza. Los decepcionantes datos de ventas minoristas de enero en Estados Unidos...
Los datos de producción industrial de EE.UU. correspondientes a enero se acaban de publicar. Se esperaba que el informe mostrara un aumento en la...
Japón sufrió una recesión a finales de 2023, con una contracción del 0,1% en el último trimestre y un crecimiento anual...
El informe de ventas minoristas de EE.UU. correspondiente a enero se acaba de publicar. Esta es la segunda lectura más importante de EE.UU. programada...
14:30 - USA - Índice de la FED de Philadelphia para febrero : actual 5,2. Pronóstico de -8,0. Dato previo de -10,6. 14:30...
Bitcoin ha experimentado un crecimiento casi parabólico en los últimos días, y en la primera parte de hoy, el precio de Bitcoin superó...
Coca-Cola (KO.US) informó de sus resultados del cuarto trimestre de 2023 hace un par de días. Los resultados estuvieron en en línea...
Berkshire Hathaway vendió 10 millones de acciones de su participación en Apple en el último trimestre de 2023, y aumenta las dudas...
Los índices en Europa registran beneficios El Dax gana un 0,35% hasta el nivel de 17.100 puntos La presidenta Lagarde concede una entrevista...
La primera parte del día transcurrió con relativa calma. Los inversores recibieron datos de Japón sobre el PIB del último trimestre...
08:00 a.m, Reino Unido - Datos del PIB de diciembre: PIB: real -0,1% intermensual; previsión -0,2% intermensual; anterior 0,2% intermensual; PIB...
