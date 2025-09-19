Resumen de la mañana (15.02.2024)
Los índices de Wall Street terminaron la sesión de ayer con subidas: los contratos del S&P 500 y Nasdaq 100 aumentaron entre un 0,90%...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Los índices de Wall Street están borrando hoy parte de la caída posterior al IPC de ayer. El S&P 500 gana un 0,5%, el Dow Jones...
Airbnb (ABNB.US) cotiza un 3% a la baja, tras la publicación del informe de resultados del cuarto trimestre de 2023. Esta caída es algo desconcertante...
En diciembre de 2024 y enero de 2025, Colombia mostró signos de recuperación económica, a pesar de un declive continuo en las ventas...
Las acciones de Nvidia (NVDA.US) continúan disfrutando de un fuerte repunte impulsado por la IA. La empresa fue el miembro del S&P 500 con mejor...
Una lectura del IPC superior a la esperada ayer ejerció presión sobre los precios de los metales preciosos, lo que provocó que el...
El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) acaba de publicar un informe semanal de los inventarios de petróleo de Estados Unidos....
Los índices de Wall Street cotizan al alza, tras la caída posterior al IPC de ayer. El S&P 500 sube un 0,6%, el Dow Jones cotiza un 0,3%...
Para el día de hoy existe una escases en datos macroeconómicos por parte de USA, pero gran cantidad de gobernadores de la Reservada Federal...
El par USDJPY está probando una resistencia clave y una vez más ha superado el nivel de 150 JPY por dólar. Hoy el yen japonés...
El índice DAX sube un 0,50% hasta los 16.980 puntos Fresenius (FRE.DE) lidera el avance El índice de precios STOXX Europe 50 avanza...
Bitcoin logró recuperarse en un instante y después de la caída de ayer a 48.000 dólares causada por una lectura del IPC de...
11:00 a.m., Zona Euro - Datos del PIB: PIB (cuarto trimestre): 0,1% interanual real; previsión de 0,1% interanual; anterior 0,0% interanual; PIB:...
Las estadísticas muestran que los dulces, especialmente los productos de chocolate, son uno de los regalos más populares para el Día...
Los contratos de futuros indican una apertura al alza para la sesión de contado en el Viejo Continente. En cuanto a publicaciones macroeconómicas,...
08:00 - Reino Unido - Informe de inflación para el mes de enero : Entrada del PPI: real -0,8% intermensual; previsión de...
Los índices de Wall Street terminaron la sesión de ayer con caídas después de los datos más altos de lo esperado...
Wall Street registra caídas de alrededor del 1,40-1,50%. El S&P500 vuelve a caer por debajo del nivel de 5.000 puntos y el Nasdaq100...
El dólar está subiendo su valor tras el informe del IPC de hoy y actualmente es la moneda más fuerte entre las monedas del G10. El...
