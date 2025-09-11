El peso mexicano se mantiene estable pese a cifras débiles de actividad económica
El peso mexicano cotiza estable frente al dólar en la sesión intradía del martes, oscilando en un rango estrecho entre 18.63 y 18.69,...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Futuros en EE. UU. planos tras nuevos récords del S&P y Nasdaq. Mercado atento...
El índice del dólar (USD Index) detuvo la venta masiva registrada ayer, que fue provocada por comentarios contradictorios de la administración...
El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con un sesgo bajista, en línea con un retroceso del dólar a nivel global, en un entorno...
Los resultados del segundo trimestre de Coca-Cola (KO.US) mostraron resiliencia en un entorno desafiante para el consumo y bajo nuevas presiones regulatorias...
Los mercados bursátiles europeos, que habían iniciado el año con un rendimiento notable frente a EE. UU., atraviesan ahora una...
Petróleo Irak ha acordado permitir el transporte de petróleo a través de la región autónoma del Kurdistán,...
Los mercados europeos experimentan hoy otra sesión bajo presión, con el Dax 40 perdiendo más de un 1%, debido a la preocupación...
El calendario de hoy no incluye publicaciones macroeconómicas importantes. Sin embargo, la atención de los inversores se centrará...
Donald Trump ha advertido que consideraría ataques militares si Irán intensifica sus actividades nucleares. Enfatizó que su enfoque...
El peso mexicano mostró una apreciación del 0.2% frente al dólar estadounidense, cotizando entre un máximo intradiario de 18.73...
Coca-Cola publicará sus resultados del segundo trimestre de 2025 mañana antes de la apertura del mercado. Se espera un crecimiento moderado...
Los principales índices de EE. UU. cerraron la primera sesión de la semana con avances moderados, manteniéndose cerca de máximos...
Las acciones de Opendoor Technologies están protagonizando uno de los mayores repuntes del año, con una subida del 178 % en la última...
Momentum técnico y patrón estacional juegan a favor del Nasdaq 100 El índice Nasdaq 100 entra en una etapa históricamente...
Los principales índices estadounidenses abren en positivo este lunes, mientras la atención de los inversores se centra en la temporada de...
