NZDJPY - recomendación de ANZ (12.02.2024)
ANZ emitió una recomendación para el par de divisas NZDJPY. ANZ recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Los mercados se anotan otro día con pocos eventos macro y no muchos resultados empresariales, pero con los principales índices bursátiles...
El mercado alcanza nuevo máximo histórico Desde nuestro informe de finales de octubre, donde el ambiente era predominantemente pesimista,...
Big Lots (BIG.US) es una de las acciones de Wall Street con peor desempeño en la actualidad. El precio de las acciones de la empresa cae más...
Después de la sesión de hoy en EE. UU., el proveedor de soluciones de redes en la nube Arista Network (ANET.US) publicará sus resultados...
Bitcoin, así como otras criptomonedas, cotiza al alza hoy. La criptomoneda más famosa del mundo cotiza un 1,5% más hoy y prueba la...
El oro tiene actualmente un rendimiento inferior entre los metales preciosos, cayendo alrededor de un 0,4% al momento de esta edición. Mientras...
Los índices de Wall Street inician sus operaciones con pocos cambios Russell 2000 prueba el límite superior del rango de negociación...
El grupo italiano de artículos de lujo Tod's (TOD.IT) está en proceso de negociar una salida de la Bolsa de Milán con la firma...
Durante el fin de semana, Bitcoin continuó su ascenso, superando el nivel de 48.000 dólares. Es probable que este crecimiento dinámico...
La temporada de resultados de Wall Street para el cuarto trimestre de 2023 ya lleva aproximadamente un mes. La mayoría de las empresas estadounidenses...
El inicio de la nueva semana trae pocos cambios de momento. Después de las subidas de la semana pasada, los índices se están consolidando...
El calendario macroeconómico de hoy es bastante ligero. Sin embargo, conforme avanza la semana de vuelve muy interesante. El martes conoceremos...
El S&P ASX 200 de Australia cae un 0,25%. China inicia las vacaciones de Año Nuevo, por lo que sus mercados bursátiles permanecerán...
Wall Street amplía ganancias el último día de esta semana. El US500 sube un 0,40% hasta los 5.035 puntos, y el Nasdaq100 sube un...
El beneficio neto de PepsiCo (PEP.US) superó las estimaciones, pero por primera vez en casi cuatro años, los ingresos trimestrales cayeron...
CleanSpark (CLSK.US) está subiendo casi un 30% impulsado por los aumentos repentinos de Bitcoin y los recientes resultados de beneficios de la compañía....
PayPal (PYPL.US) registró ayer una caída importante del 11% después de que el mercado conociera sus cifras del último trimestre...
En un día tranquilo en los mercados, hay ETFs que destacan por sus fuertes movimientos al alza o a la baja. En principio, no ha habido ninguna publicación...
