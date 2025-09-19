Leer más

Análisis de mercado

El Banco de Japón hace una pausa agresiva

19 de septiembre de 2025

La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...

Empresa de la semana: Micron Technology

18 de septiembre de 2025

Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...

⏬El Nasdaq 100 cae un 1% durante la conferencia de prensa de la Fed

17 de septiembre de 2025

Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...

8 de febrero de 2024

