Apertura americana: Wall Street extiende el sentimiento alcista el viernes 📌
Wall Street registra ganancias en la apertura Los rendimientos de los bonos estadounidenses están aumentando El dólar se está...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Wall Street registra ganancias en la apertura Los rendimientos de los bonos estadounidenses están aumentando El dólar se está...
Telefónica (TEF1.ES) presentó un ERE recientemente, después de muchos años sin aplicar este procedimiento de reducción...
Bitcoin registra fuertes subidas hasta superar la resistencia psicológica de 47.000 dólares. En los últimos 5 días, el Bitcoin...
Los mercados europeos obtienen ligeras ganancias para finalizar la semana Los inversores se centran en los resultados de cada empresa Barclays,...
Barclays Bank UK (BARC.UK) ha adquirido el negocio de banca minorista de Tesco por un valor de 600 millones de libras (703 millones de euros). Además,...
Los precios del gas continúan sus caídas durante la sesión de hoy, cediendo más del 3% en lo que va de jornada. Ayer, los datos...
En Europa, destacamos que Hermes ya ha presentado sus resultados. Informe de Hermes sobre el cuarto trimestre de 2023: - Ingresos : 3.360 millones...
La volatilidad en los mercados de Asia-Pacífico ha sido escasa debido a las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Hoy no ha habido negociación...
El índice español abre plano ante un calendario macro bastante vacío y pocas presentaciones de resultados, sobre todo a nivel español....
Los índices de Wall Street cotizan mayoritariamente al alza hoy: el Nasdaq sube un 0,2%, el Russell 2000 sube, mientras que el Dow Jones...
El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) publicó hoy su informe Estimaciones de la oferta y la demanda agrícola mundial (WASDE)....
El petróleo cotiza al alza hoy, extendiendo el rebote en curso por cuarta sesión consecutiva. Los precios del petróleo continúan...
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) publicó hoy a las 3:30 pm GMT un informe semanal oficial...
Arm Holdings (ARM.US), diseñador de software y chips con sede en el Reino Unido, es una de las acciones de Wall Street con mejor rendimiento en...
Los mercados financieros están pendientes de los resultados empresariales que vemos en todo el mundo. Por ello, estamos pendientes de los movimientos...
Wall Street abre con pocos cambios SP500 se mantiene por encima de los 5.000 pts Presentación de resultados de Arm Holdings, Monolithic Power...
Las acciones del gigante del entretenimiento Disney (DIS.US) están subiendo casi un 8% hoy antes de la apertura, aunque el gigante informó...
Las acciones de Adyen (ADYEN.NL) suben un 21% en la sesión de hoy después de que la compañía informara de volúmenes...
PayPal Holdings (PYPL.US), una conocida empresa fintech estadounidense, informó ayer de sus resultados del cuarto trimestre de 2023 tras el cierre...
La sesión del jueves transcurre sin movimientos bruscos en los mercados europeos Los mercados bursátiles europeos han abierto de...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor