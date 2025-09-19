Minutas del Riksbank
El Riksbank publicó hoy a las 09:30 el acta de la reunión de política monetaria del 31 de enero de 2024. Los tipos de interés...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Chipotle (CMG.US) presentó ayer sus resultados del último trimestre de 2023 y del año completo al finalizar la sesión bursátil....
El selectivo español abre la sesión con ligeras caídas en una sesión con pocos acontecimientos macro. Lo más destacable...
Los futuros sobre índices europeos apuntan a una apertura más o menos plana de la sesión de contado de hoy en el Viejo Continente....
Los datos de producción industrial alemana de diciembre se acaban de publicar. Se esperaba que el informe mostrara una caída intermensual...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer de manera mixta: el S&P 500 terminó plano, el Dow Jones subió un 0,08%,...
Los índices de Wall Street cotizan con pocos cambios hoy: el Dow Jones sube un 0,2%, el S&P 500 cotiza un 0,1% más mientras que el Nasdaq...
Alibaba Group (BABA.US), gigante chino del comercio electrónico, tiene previsto publicar sus resultados del tercer trimestre fiscal de 2024 (tercer...
Las acciones de New York Community Bancorp (NYCB.US) están cayendo casi un 15% hoy, alimentados por las preocupaciones sobre la salida de depósitos....
El petróleo cotiza casi un 1% más, extendiendo el repunte hasta la segunda sesión de negociación. Esto se produce después...
La acerera española sube un 9,26% en dos días y recupera la mayor parte de las pérdidas sufridas en este primer tramo de año,...
El mercado sube ligeramente ante la falta de datos económicos de gran relevancia. Pero como siempre, tenemos movimientos importantes en algunos...
La farmacéutica norteamericana anunció su pronóstico de ventas para este año y superó las estimaciones de Wall Street...
¡Ya puedes ver el ETF de la semana! En esta ocasión analizamos China, tras alcanzar la semana pasada sus mínimos en los últimos...
El platino destaca hoy entre otros metales preciosos, ya que sube más de un 1,7% en el día. Otros metales preciosos están experimentando...
Los índices de Wall Street inician la jornada de hoy de forma mixta: el S&P 500 y el Nasdaq se impulsan ligeramente mientras que el Dow Jones...
Santander (SAN1.ES) podría afrontar multas en su filial británica como consecuencia de los préstamos a coches. En concreto, la Autoridad...
Uno de los juicios más importantes en la historia de las criptomonedas comenzó ayer y podría desvelar la identidad del creador de...
Está previsto que Snap (SNAP.US), MicroStrategy (MSTR.US) y Ford Motor (F.US) presenten sus resultados para el período octubre-diciembre...
Los datos sobre permisos de construcción canadienses correspondientes a diciembre se publicaron hoy a las 14:30h. Se esperaba que el informe mostrara...
