Spotify con un crecimiento de suscriptores mayor de lo esperado en el cuarto trimestre
Spotify Technology SA (SPOT.US) informó un crecimiento de suscriptores en el cuarto trimestre que superó las expectativas de Wall Street...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Los índices bursátiles europeos están perdiendo marginalmente durante la sesión de negociación del martes. A pesar de...
Petróleo El fin de semana pasado hubo una serie de ataques aéreos por parte de Estados Unidos contra posiciones en Siria e Irak asociadas...
Solaria (SLR.ES) es la segunda compañía que más cae en lo que va de 2024 en el Ibex 35, tan solo por detrás de Grifols. Esto...
Los índices de la región de Asia y el Pacífico registraron principalmente una sesión negativa, excepto China. Los índices...
Las acciones de Palantir Technologies (PLTR.US) subieron más del 17% al cierre de la sesión de Wall Street de ayer después de que...
Unicaja Banco (UNI.ES) sube con fuerza a pesar de que sus resultados tienen un tono mixto, con datos tanto positivos como negativos que extraer. Sin embargo,...
El selectivo español abre al alza después de una sesión en la que perdió los 10.000 puntos. Aunque a nivel macro no haya eventos...
Además de las acusaciones contables que lanzaba Gotham, uno de los puntos débiles desde el punto de vista inversor en Grifols (GRF.ES) era...
08:00 a.m., Alemania - Bienes duraderos de diciembre: Pedidos de fábrica alemanes: 8,9% intermensual real; previsión -0,1% intermensual;...
Los contratos europeos suben al inicio de la sesión Ventas minoristas de Europa y PMI Ivey de Canadá Resultados trimestrales de MicroStrategy...
Los índices de la región de Asia y el Pacífico registran principalmente una sesión negativa, excepto China. El Nikkei...
El índice ISM de servicios sube para enero hasta 53,4, con una expectativa de 52 y el nivel anterior de 50,5. Tenemos un claro repunte en el...
Estamos viendo una situación técnica muy interesante en el oro. Potencialmente, podemos hablar de una formación de platillo o de una...
El fabricante de medicamentos Novartis AG (NOVN.CH) está en conversaciones avanzadas para adquirir MorphoSys AG (MOR.DE), dijeron a Reuters el lunes...
Los mercados caen ante los resultados empresariales y la falta de sorpresas positivas en los datos macro. Los resultados empresariales están siendo...
Los índices chinos intentan volver al crecimiento tras 6 sesiones consecutivas a la baja. Las recientes medidas duras de los reguladores del mercado...
Índice de servicios ISM de EE. UU. Enero: 53,4 (est 52,0; anterior 50,5). - Precios de servicios ISM pagados en enero: 64,0 (anterior 56,7). -...
Estee Lauder anuncia reducciones de plantilla. Boeing ve más defectos de construcción en los aviones 737 Max. Los índices...
Las acciones de una de las mayores empresas industriales de Estados Unidos, Caterpillar (CAT.US), están ganando más del 4% hoy antes de la...
