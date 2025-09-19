McDonald's con resultados mixtos pero con crecimiento positivo en general
McDonald's (MCD) informó de un crecimiento de ventas comparables inferior al esperado, ingresos inferiores a los esperados pero mayores beneficios...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
El banco italiano Unicredit (UCG.IT) se dispara en bolsa tras conseguir un beneficio neto récord y sobre todo por anunciar una retribución...
Los índices bursátiles europeos comienzan la semana con tono positivo. El DAX sube actualmente un 0,25%, el FTSE MIB italiano un 1,20% y...
La española Acerinox (ACX1.ES) tuvo un 2023 complicado ante las bajadas de precios del acero inoxidable, motivadas por un aumento del inventario...
Logista (LOG.ES) ha presentado sus resultados de su primer trimestre fiscal de 2024, que coincide con el último trimestre del año natural...
La temporada de resultados de Wall Street está en pleno apogeo. Los inversores ya han visto los resultados de las mayores empresas tecnológicas...
El sentimiento del mercado de criptomonedas sigue siendo relativamente moderado, y la mayoría de las altcoins lograron recuperar solo una parte...
Datos del PMI de los países de la eurozona de enero: PMI de servicios de España: real 52,1; previsión 52,2; anterior 51,5; PMI...
Esta mañana hemos conocido que Irán ha usado dos grandes bancos que operan en Reino Unido para evitar las sanciones económicas internacionales....
Los índices europeos abren con pocos cambios Revisiones del PMI de servicios e ISM de EE.UU. Resultados de McDonald's, Caterpillar y...
El selectivo español abre hoy a la baja motivado por la falta de grandes eventos macro y todavía con los resultados de muchas empresas del...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron de forma mixta durante la primera sesión de una nueva semana: el Nikkei ganó...
- El sentimiento en los mercados europeos permitió que los principales índices de referencia terminaran la semana con un humor ligeramente...
Los futuros sobre el principal índice de acciones brasileñas son uno de los más débiles en la actualidad, con caídas...
La última sesión de negociación de esta semana en Wall Street estuvo dominada por la reacción a los resultados trimestrales...
La reunión de la Fed de esta semana resultó ser sorprendentemente agresiva, ya que el presidente de la Fed, Powell, insinuó firmemente...
Los índices de Wall Street iniciaron esta última sesión de la semana con un sentimiento mixto. Los datos de los NFPs mejores de lo...
Índice de sentimiento final de Michigan : 79 frente a 78,9 en primera lectura y 78,8 anteriormente Condiciones actuales: 81,9 vs 83,5 en la...
Estamos ante un informe muy sólido del mercado laboral estadounidense. El NFP cae por encima de 300.000 y el informe anterior también se...
Los gigantes petroleros estadounidenses Exxon Mobil (XOM.US) y Chevron (CVX.US) presentaron sus resultados financieros para el cuarto trimestre de 2023....
