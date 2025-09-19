ÚLTIMA HORA: El dólar sube ante los datos agresivos de las NFP
El informe NFP de enero fue un informe macro clave del día y se publicó a la 1:30 pm GMT. En el informe se esperaba otro mes de sólido...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Hoy mismo se ha reunido el consejo de administración de la compañía malagueña, Unicaja (UNI.ES) para votar por unanimidad que...
Los índices europeos cotizan al alza DE40 vuelve a subir por encima de 17.000 Ganancias de Mercedes Benz y E.ON Los índices bursátiles...
El Ibex 35 cierra enero ligeramente al alza, en un peridodo caracterizado por el cambio en el sentimiento de los inversores. La solidez en el mercado laboral...
Las expectativas del mercado sugieren que hoy se ofrecerá a los inversores un sólido informe sobre las NFP de enero, tras la publicación...
El selectivo español sigue al alza a pesar de que hay disparidades en el sector bancario, con CaixaBank cayendo más de un 2% y Santander...
CaixaBank (CABK.ES) era, con permiso de Unicaja que reporta sus resultados la semana que viene, el último gran banco español en presentar...
Chipotle Mexican Grill (CMG.US) es una empresa de restaurantes de comida rápida mexicana fundada en 1993 en Denver, Estados Unidos, que centra su...
Los índices europeos inician la jornada de hoy al alza, en respuesta a una sesión optimista en Wall Street en la jornada de ayer, impulsada...
Los índices de Wall Street subieron ayer, borrando la mayoría de las pérdidas posteriores a la reunión de la FED. El...
La caída de Apple en China se profundiza a pesar de que los ingresos vuelven a crecer, las ventas del gigante asiatico fueron menores de lo esperado...
Beneficios por acción: 2,18 dólares (frente a los 2,11 dólares esperados) Ingresos: 119 580 millones de dólares (frente...
Conclusiones clave: Superación de beneficios: el BPA de 5,33 dólares superó las estimaciones de 4,91 dólares, superando...
Puntos clave: Beneficios por acción (BPA): $1,00 (vs. esperado $0,79): crecimiento interanual significativo Ingresos: 169,96 mil...
Wall Street se está recuperando de las caidas de ayer tras la decisión de la Reserva Federal. Los mercados se han recuperado rápidamente...
Justo antes de la publicación de los informes trimestrales (después de la sesión), las acciones de Amazon, Meta y Apple suben, lo...
Después del cierre del mercado en Wall Street hoy, el gigante del comercio electrónico Amazon (AMZN.US) informará sus resultados del...
Meta Platforms (META.US) publicará su informe correspondiente al último trimestre de 2023 tras el cierre del mercado de valores estadounidense...
Los principales índices de Wall Street recuperan parte del terreno perdido ayer, tras acabar en rojo después del mensaje de Jerome Powell,...
Las acciones de Ferrari suben de manera significativa tras la publicación de los resultados del 2023 y los rumores sobre el fichaje del legendario...
