ACS comprará a Elliott el 50% de Thiess
ACS (ACS.ES) llevará a cabo la compra del 50% de Thiess, una filial australiana dedicada al sector minero, a su socio financiero Elliott por un...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Los mercados estadounidenses abren al alza tras las caídas del final de la sesión de ayer. La postura más dura de Jerome Powell provocó...
15:45 - United States - PMIs de enero: PMI manufacturero global de S&P en EE. UU.: real 50,7; previsión 50,3; anterior...
Alphabet presentó el martes su informe del cuarto trimestre de 2023 Los resultados resultaron ser en su mayoría mejores de lo esperado. La...
El conflicto entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y uno de los empleadores más grandes del estado continúa en aumento. Disney y...
Deutsche Bank sube casi un 6% tras publicar resultados trimestrales y previsiones para 2024 Las débiles previsiones de Adidas para...
14:30 p.m. GMT, Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes iniciales de desempleo: 224.000 reales; pronóstico 213K; 215K anterior; Solicitudes...
Está previsto que Apple (AAPL.US) presente su informe de resultados del primer trimestre fiscal de 2024 hoy tras el cierre de la sesión de...
El Banco de Inglaterra anunció su primera decisión de política monetaria de 2024 hace 5 minutos. El mercado no esperaba ningún...
Publicación de algunos datos de relevancia de la compañía NIO, una de las empresas más importantes en el mercado de vehículos...
El Gas Natural está subiendo cerca del 1% esta mañana y está rebotando ligeramente desde la zona de soporte clave establecida por...
La española Indra (IDR.ES) está teniendo unos meses muy buenos en bolsa, debido a la confianza de los inversores en su área de defensa...
Los últimos datos de inflación del IPC de la zona del euro se publicaron hoy a las 11:00 am. Se esperaba que el informe mostrara una desaceleración...
La inflación de la eurozona ha sorprendido ligeramente al alza, y de nuevo siembra algunas dudas sobre el programa de recorte de tipos por parte...
El calendario económico de la sesión matutina europea estuvo dominado por las publicaciones del PMI manufacturero de enero. Sin embargo,...
Banco Sabadell (SAB.ES) ha presentado sus resultados del cuarto trimestre de 2023 y como todos los bancos, la atención se centraba en el desempeño...
El Riksbank (el Banco de Suecia) anunció su primera decisión sobre tipos para 2024 hoy a las 9:30 am . Se esperaba que los tipos de interés...
Cierre del primer mes del año que en términos generales mantiene un tono positivo gracias al impulso en los datos macroeconómicos,...
El Ibex 35 ha abierto a la baja en la última jornada bursátil de la semana, con caídas de alrededor de medio punto porcentual. Tras...
Los índices europeos apuntan a una apertura a la baja El Banco de Inglaterra anunciará su decisión sobre los tipos a las 12:00...
