Resumen de la mañana (01.02.2024)
Los índices de Wall Street se desplomaron durante la sesión de ayer, en reacción a los decepcionantes resultados de las tecnológicas...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
La FED dejó los tipos de interés sin cambios en el rango del 5,25-5,50%, en línea con las expectativas Se eliminó la referencia...
La Fed dejó los tipos de interés sin cambios en el rango del 5,25-5,50% en la primera reunión de 2024, en línea con las expectativas...
La declaración de la reunión de enero de la FED resultó ser hawkish. Los mercados esperaban que el banco central estadounidense allanara...
La FED anunció su última decisión de política monetaria, y la primera de este año, hoy a las 19:00 horas GMT. No hubo...
Ya puedes seguir en directo la primera reunión del año de la Reserva Federal. Conoceremos, de la mano de Manuel Pinto (XTB), Ricard...
El AUD - JPY cotiza alrededor de un 1% menos hoy, ya que el AUD es la moneda del G10 con peor desempeño y el JPY es líder entre las principales...
A nivel internacional hemos conocido el dato de IPC del mes de enero para Alemania. Pese a que ha sido mejor a lo esperado, sigue siendo elevado para el...
New York Community Bank (NYCB.US) es una de las acciones estadounidenses con peor desempeño en la actualidad, y lanza una sesión de efectivo...
La compañía marca un nuevo récord y alcanza los 175 millones de euros de beneficio, un 6,9% más que el año pasado. Durante...
El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) acaba de publicar un informe semanal sobre los inventarios de petróleo en ese país....
Los índices de Wall Street inician la jornada de hoy a la baja, en respuesta a los resultados algo decepcionantes de Alphabet, AMD y Microsoft publicados...
Paramount (PARA.US) se dispara debido a que el conocido empresario Byron Allen haya realizado una oferta de 14.300 millones de dólares por la compañía,...
La Fed anunciará su decisión sobre las tasas hoy a las 20:00 p.m. Los economistas no esperan que se modifiquen los tipos Esta...
La recogida de beneficios se traslada de EE.UU. a Europa El DAX cotiza plano antes de la decisión de la Reserva Federal Novo Nordisk (NOVOB.DK)...
14:15 PM, Estados Unidos - Datos de empleo de enero: Cambio en el empleo no agrícola de ADP: 107.000 reales; pronóstico...
IPC anualizado Alemania (dato de enero contra enero) = 2,9%. La previsión era de 3,0% y el dato previo de 3,7%. IPC mensual de 0,2%. Previsión...
Grifols (GRF.ES) llevaba varias jornadas registrando subidas y los inversores empezaban a ser más positivos sobre el valor. Sin embargo, ha vuelto...
Microsoft (MSFT.US) presentó ayer sus resultados de su segundo trimestre fiscal del 2024, que coincide con el final del año natural de 2023....
La farmacéutica danesa superó los 500.000 millones de capitalización y se convirtió en la compañía más...
