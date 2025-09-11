El dólar en Chile arranca la semana a la baja: peso chileno se fortalece con impulso del cobre y contexto externo
El dólar comenzó la jornada de este lunes con una tendencia bajista en Chile, cotizando en torno a los 958 pesos, en línea con una...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
El yen japonés (JPY) se fortaleció con fuerza durante la sesión de hoy tras las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento...
Los últimos datos de inflación publicados en Canadá correspondientes al mes de junio muestran un repunte significativo tanto en los...
La incertidumbre que impulsa las subidas del EUR/USD (+0,25 %) se ve intensificada por los mensajes contradictorios procedentes de la administración...
El martes llega a las bolsas europeas con un sentimiento mixto por parte de los inversores. Las cotizaciones actuales en los mercados bursátiles...
Los precios del gas natural rebotan tras haber experimentado una caída significativa a principios de esta semana, a pesar de los pronósticos...
Los informes correspondientes al segundo trimestre entran en una semana decisiva : Coca-Cola Lockheed Martin Philip Morris SAP Alphabet Tesla Nestle LVMH Volkswagen
El par NZD/USD cotiza con volatilidad tras retroceder y repuntar con fuerza, hasta alcanzar la media móvil exponencial de 100 períodos. La...
Comenzamos una nueva semana en los mercados financieros. El tema principal de la primera parte de la sesión son las elecciones en Japón,...
Representantes de la Unión Europea se reunirán esta semana para formalizar un plan de represalia en caso de un posible fracaso en el acuerdo...
Wall Street cerró en rojo tras un informe del Financial Times según el cual Donald Trump quiere mantener firmemente los aranceles a...
La primera quincena de julio registró una volatilidad considerable en los mercados financieros, impulsada por una serie de eventos clave. Sin embargo,...
El par EUR/USD retrocede este viernes luego de que el Financial Times informara que Donald Trump está exigiendo aranceles mínimos del...
El AUD/JPY retoma su movimiento alcista a dos días de las elecciones parlamentarias en Japón. La reciente corrección concluyó...
Las acciones de Charles Schwab Corp. (SCHW.US) suben cerca de un 4 % en las operaciones previas a la apertura de este viernes, tocando brevemente su máximo...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Wall Street alcanza nuevos máximos impulsado por resultados sólidos y datos...
Wall Street arranca la jornada con un tono positivo por tercer día consecutivo, impulsado por datos macroeconómicos alentadores publicados...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
