Microsoft cuenta con la IA. Se avecinan los resultados del gigante de Wall Street💡
Los inversores se centrarán principalmente en los ingresos relacionados con las soluciones en la nube (Intelligent Cloud) y Azure, que son actualmente...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
El Ibex 35 inició el 2024 por debajo de los tan ansiados 10.000 puntos que había conseguido el año anterior. Sin embargo, pese a iniciar...
Ferrovial (FER.ES) subió con fuerza tras conocerse que vendería su participación en el aeropuerto londinense de Heathrow, sin embargo,...
La compañía española Grenergy (GRE.ES) es una de las empresas con mejor desempeño en bolsa desde su salida a los mercados....
Morgan Stanley justificó este trabajo en el aumento de la competencia en las rutas trasatlánticas. Las aerolíneas de bajo coste han...
PIB preliminar del cuarto trimestre de Alemania -0,3% frente al -0,3% intertrimestral esperado PIB preliminar del cuarto trimestre de Italia +0,2% frente...
El selectivo español sube con debilidad después de los resultados de BBVA. Ya encamina varias sesiones con ligeros movimientos ante diferentes...
BBVA (BBVA.ES) ha presentado esta mañana sus resultados del último trimestre de 2023 y del año completo. Estos resultados tenían...
PIB preliminar del 4T de España +0,6% frente al +0,2% intertrimestral esperado - PIB preliminar del 4T de España +2,0% interanual frente...
Los futuros apuntan a una apertura al alza de la sesión europea Los inversores esperan los resultados de Microsoft y Alphabet Datos del PIB...
Los mercados de la región de Asia-Pacífico cotizan con un estado de ánimo ligeramente más débil. Los índices...
Los índices de Wall Street cotizan ligeramente al alza al comienzo de una nueva semana. El S&P 500 sube un 0,1%, el Dow Jones cotiza plano...
Los movimientos en el mercado del Oro se han limitado en gran medida al rango de negociación de entre 2.015 y 2.035 dólares por onza durante...
Los futuros del gas natural estadounidense están cayendo hoy alrededor de un 4%, impulsados por nuevos datos sobre la producción y la demanda...
Los precios del petróleo abrieron al alza esta semana después del ataque con drones contra el puesto militar estadounidense en Jordania durante...
Wall Street abre con pocos cambios El Nasdaq no logra alcanzar un mínimo más bajo en la tendencia bajista a corto plazo SoFi...
La entidad malagueña Unicaja Banco (UNI.ES) tiene varios frentes abiertos que son muy importantes para su futuro próximo y lejano. En esta...
Los mercados europeos bajan ligeramente a principios de semana Los resultados de Ryanair agrian la confianza en el sector aéreo Bayer cae...
Por segunda semana consecutiva, el euro se deprecia frente al dólar estadounidense, a pesar de las subidas de Wall Street. Los positivos datos...
La española Grifols (GRF.ES) ha demandado a Gotham City en Estados Unidos por presuntamente publicar falsedades. Pero la cosa no queda ahí,...
