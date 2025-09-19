¿Qué ocurre con Tesla? ¿Qué hacemos con ella? ¡Te lo resumimos en 3 minutos!
Tesla experimentó una caída de más de un 13% la semana pasada a consecuencia de su presentación de resultados. La compañía...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
El selectivo español abre la jornada a la baja ante la falta de eventos macro para el día de hoy. Sin embargo, el miércoles conoceremos...
El calendario macroeconómico para hoy es bastante ligero. Destacamos únicamente el índice de la FED de Dallas. Sin embargo, a pesar...
Dos años después de que la promotora inmobiliaria china Evergrande comenzara a impagar sus deudas extranjeras, la corte de Hong Kong ha ordenado...
Los índices bursátiles de la región de Asia y el Pacífico están registrando una sesión moderadamente alcista....
Los índices de Wall Street están registrando actualmente caídas intradía. El Nasdaq cae un 0,43%, mientras que el S&P500...
Hoy pudimos conocer los comentarios del asistente económico de Biden, Boushey, y del asesor económico de WH, ex miembro de la Reserva Federal,...
La última semana en los mercados financieros estuvo marcada por la euforia en el mercado chino y la publicación de los resultados trimestrales...
La criptomoneda más grande cotiza cerca de $41,800 y logró detener el impulso a la baja, cerca de $39,500. El optimismo también es...
La sesión de hoy ha estado marcada en España por el dato de desempleo, que ha sido mejor de lo esperado. Sin embargo, lo más relevante...
Solaria (SLR.ES) lleva semanas bajando con mucha fuerza y junto a Grifols es una de las compañías que peor lo está haciendo del Ibex...
Wall Street en estado de ánimo mixto al inicio de la sesión de contado del viernes US2000 en un importante nivel de resistencia Intel...
Índice de precios PCE de EE. UU. interanual: 2,6% Previsión 2,6%, anterior 2,6%. PCE de EE. UU. intermensual: 0,2 % Previsión 0,2...
Las acciones de la compañía tecnológica, sufren de manera significativa tras la publicación de sus últimos resultados....
Hoy a las 14:30PM conoceremos los datos de inflación del PCE. Esta es una medida clave desde la perspectiva de la Reserva Federal. Expectativas...
Estimado Cliente. Con motivo de una actualización técnica de la Plataforma entre hoy y el próximo lunes llevaremos...
Los mercados europeos suben durante la sesión de contado del viernes Los resultados financieros de LVMH respaldan las cotizaciones de...
Las ventas correspondientes al último trimestre del año pasado crecieron un 10% y superaron las expectativas. El conglomerado del lujo francés...
El selectivo español abre con ligeras subidas pero con un movimiento dubitativo, después de que ayer conociéramos la decisión...
La publicación más importante del día es el informe de inflación PCE en EE.UU. A las 14:30 la conoceremos, y recordemos que...
