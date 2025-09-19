Apertura de mercados (26.01.2024)
Los índices de la región de Asia y el Pacífico están experimentando una corrección. El Nikkei 225 cae un...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
El PIB de EE. UU. fue más fuerte de lo esperado con un crecimiento del 3,3% a una tasa anualizada para el cuarto trimestre de 2023, con un deflactor...
El gigante tecnológico Intel (INTC.US) informará los resultados del cuarto trimestre de 2023 hoy, después de la sesión de Wall...
Sesión con protagonismo en los datos macroeconómicos y bancos centrales, que parece que mantendrán tipos altos durante un mayor periodo...
La española Rovi (ROVI.ES) cae después de que Invesco haya reducido su porcentaje de acciones de la compañía por debajo del...
International Business Machines (IBM) informó sólidos resultados en el cuarto trimestre, superando las expectativas de los analistas tanto...
El índice de la Fed de Kansas City quedó en -9 frente al -3 esperado. y -1 anteriormente (Fed de Kansas manufacturera: -17 frente a -4 exp.)....
Wall Street sube después de sólidos datos del PIB y una mayor lectura de solicitudes de desempleo. SP500 suma un 0,3% Las acciones...
Amazon (AMZN.US) consiguió un gran éxito en su plataforma de Twitch, tanto, que millones de usuarios veían a sus streamers (los creadores...
Después de que el BCE mantenga los tipos de interés y de depósito sin cambios en el 4,5 y el 4% respectivamente, la presidenta Christine...
14:30 p.m - Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes iniciales de desempleo: 214.000 reales; previsión de 200.000; 189K...
La publicacion del dato del PIB referente al cuarto trimestre en Estados Unidos ha tenido lugar a las 14.30. El dato ha superado las expectativas y...
Como era de esperar, el Banco Central Europeo, BCE, ha mantenido las tasas de interés en la eurozona. Lo importante y en lo que centran la atencion...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron hasta un 8% antes de la apertura de la sesión en Wall Street, tras unas previsiones poco claras para 2024...
Sigue en directo, con Manuel Pinto, Joaquín Robles, Adrián Hostaled y Javier Cabrera la reunión del Banco Central Europeo Conoce...
La decisión clave sobre tipos de interés del BCE es el tema central del día. La mayoría de los economistas consideran que los...
El Banco Central Europeo decidirá sobre las tasas de interés a las 14:15h 📊 ¿Qué esperar en la conferencia de prensa prevista...
Como se esperaba, el Banco Central de Turquía, CBRT, decidió aumentar las tasas de interés al 45% desde el nivel anterior del 42,5%....
La petrolera española lidera las subidas impulsada por el repunte en los precios del barril de petróleo, que supera los 81 dólares...
10:00 AM, Alemania - Índice alemán de clima empresarial Ifo de enero: Índice de la situación: reales 85,2; previsión...
