¡BANKINTER BAJA UN 6% TRAS PRESENTAR RESULTADOS! ¿Por qué cae?
Bankinter (BKT.ES) está cayendo con fuerza tras presentar sus resultados del cuarto trimestre del 2023 y sus resultados anuales. Los resultados...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Bankinter (BKT.ES) está cayendo con fuerza tras presentar sus resultados del cuarto trimestre del 2023 y sus resultados anuales. Los resultados...
El selectivo español abre la jornada con caídas a la espera del BCE. Por otro lado, empiezan los resultados de las principales compañías...
El calendario de hoy incluye varias publicaciones importantes. En la primera parte del día, la atención de los inversores se centrará...
Los índices de la región de Asia y el Pacífico registran una sesión moderada. El Nikkei 225 japonés se mantiene...
Los índices de Wall Street amplían sus beneficios por quinto día consecutivo. El S&P500 ha subido un 0,50% hasta los 4.920...
Hoy, tras la sesión en Wall Street, conoceremos los resultados del mayor fabricante estadounidense de coches eléctricos, Tesla (TSLA.US)....
Los semiconductores fueron sin duda uno de los sectores estrella en 2023 y su impulso continúa en 2024, nuestra vida no podría ser igual...
Subidas en una de las compañías tecnológicas clave en Europa. La firma holandesa ASML ha superado las expectativas del mercado en...
Subidas generalizadas en los mercados, a la espera de las decisiones de los bancos centrales. En el caso de Europa, mañana será el día...
16:30 PM, Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de petróleo crudo: reales -9,233 millones; previsión -2.150M; anterior -2.492M; Ejecuciones...
Los principales índices estadounidenses suben al inicio de la sesión Donald Trump se acerca a la nominación presidencial republicana Los...
15.45h, Estados Unidos - Datos PMI de enero: PMI compuesto global de S&P: real 52,3; anterior 50,9; PMI manufacturero global de S&P en...
15:45h Canadá - Decisión sobre las tasas de interés del BoC para diciembre: real 5,00%; pronóstico...
Los acontecimientos geopolíticos en todo el mundo han despertado preocupaciones sobre los precios del gas, recordando el año 2022, cuando...
Los mercados europeos suben durante la sesión de negociación del miércoles Los anuncios del Banco Popular de China respaldan...
En apenas una semana, los índices de China han dado un giro de 180 grados a su situación. El miércoles pasado se publicaban datos...
Netflix (NFLX.US) ya tiene casi 261 millones de suscriptores y agregó 13 millones de nuevos usuarios en el último trimestre de 2023. Al hacerlo,...
PMI preliminares del Reino Unido (enero) Manufactura: 47,3 frente a 46.7 esperado (Anterior 46.2) Servicios: 53,8 vs 53.2 esperado (Anterior...
Las lecturas preliminares del PMI sorprendieron, con valores más altos para la industria y peores para el sector servicios. Los comentarios sobre...
La española Applus (APPS.ES) será opada por el fondo estadounidense Apollo. La empresa se dispara debido a que el fondo americano comprará...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor