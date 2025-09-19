¡Grifols sube un 5% tras las declaraciones de la CNMV!📈
La española Grifols (GRF.ES) lleva envuelta en una espiral de volatilidad desde que salió a la luz el informe bajista de Gotham, sin embargo,...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
El gobernador del Banco Popular de China anunció hoy su intención de reducir el coeficiente de reservas obligatorias (RRR) en 50 puntos básicos...
La sesión empieza con subidas para el Ibex 35 y se impulsa hacia los 10.000 puntos, que podría alcanzarlos a lo largo de la jornada de hoy....
Las acciones en la región de Asia-Pacífico cotizan con un sentimiento mixto, similar al de EE.UU. durante la sesión de ayer. Los índices...
Fuerte repunte de las acciones chinas (los índices subieron hasta un 3-4%) tras la noticia de que las empresas controladas por el estado utilizarán...
Estamos viendo una situación muy interesante en la Nasdaq100. Después del fuerte aumento asociado con TSMC y luego con Nvidia, la atención...
Durante la sesión del martes podremos observar la fortaleza del dólar en el mercado amplio. Las cotizaciones del dólar australiano...
Las acciones de 3M Co. (MMM.US) están cayendo más del 10% en la sesión de hoy, después de que el pronóstico de resultados...
Sesión a la baja en los principales selectivos mundiales ante las dudas que sigue ofreciendo la futura política monetaria de los Bancos Centrales...
El eurodólar cae más del 0,5% a la espera de la decisión del BCE y de los datos clave de EE.UU más adelante en la semana. Esta...
Reserva Federal de Richmond: índice manufacturero de enero -15 frente a diciembre -11. Pronóstico -6. El índice compuesto de la...
Descubre en este seminario en directo de la mano de Manuel Pinto Las 5 preguntas del inversor para 2024 y adelántate al mercado. ¿Habrá...
Wall Street en estado de ánimo mixto al inicio de la sesión de efectivo del martes Russell 2000 en un importante nivel de resistencia JPMorgan...
El Banco Santander (SAN1.ES) aumenta los acuerdos con el fabricante de coches eléctricos BYD, que lejos de ser una pequeña compañía...
Petróleo: Los precios del petróleo subieron al comienzo de la semana en respuesta a posibles problemas de suministro relacionados con...
Bitcoin continúa perdiendo valor otro día más, con una caída superior al 1,60%. El precio de Bitcoin ha superado dos resistencias...
La plataforma de streaming más grande del mundo, Netflix (NFLX.US), abrirá la temporada de resultados para las principales empresas estadounidenses....
El DAX abrió con un alza del 0,50%, rozando los 16.850 puntos, pero pronto empezó a caer, borrando esta subida inicial. La atención...
Iberdrola (IBE1.ES) va a instalar seis sistemas de almacenamiento de energía con baterías con una potencia total de 150MW. Esto demuestra...
