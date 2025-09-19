Iberdrola apuesta por España
Iberdrola (IBE1.ES) va a instalar seis sistemas de almacenamiento de energía con baterías con una potencia total de 150MW. Esto demuestra...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Las acciones de Coinbase cotizan a la baja tras recibir una rebaja en la calificación de su rating por parte de JPMorgan. De hecho, le otorga un...
La CNMV dio de plazo a Grifols (GRF.ES) 10 días hábiles para presentar diferente información a fín de esclarecer las acusaciones...
La compañía hotelera Meliá (MEL.ES), lleva años con un mal comportamiento en bolsa, debido a que los inversores no están...
El Ibex 35 abre la sesión al alza, pero se ha dado la vuelta y está experimentando caídas tras conseguir iniciar ayer la semana en...
Hoy tenemos publicaciones en Nueva Zelanda y Australia, donde los datos trimestrales del IPC y el PMI preliminar de enero se publicarán al final...
Los índices de la región de Asia y el Pacífico se están recuperando, excepto el mercado japonés. Los índices...
Los índices estadounidenses registran ligeros incrementos, borrando mayores subidas en la apertura de la sesión. El S&P...
Continúa la guerra en la Franja de Gaza y los disturbios en el Mar Rojo Suspendidas algunas operaciones en la terminal de exportación...
Las acciones de Archer Daniels Midland (ADM.US) están experimentando caídas significativas, superando el 20%. Actualmente, la empresa es...
Las principales bolsas norteamericanas establecieron nuevos récords históricos impulsados por la previsión de recortes de tipos y...
El comienzo de una nueva semana en los mercados globales trae consigo una continuación del impulso bajista en el mercado de las criptomonedas. Actualmente,...
Informe de diciembre: Cambio intermensual en el índice adelantado de confianza del consumidor. Real -0,1% (previsión -0,3%, anterior...
Wall Street abre al alza al inicio de una nueva semana Los rendimientos de los bonos estadounidenses están cayendo y el dólar no muestra...
La semana pasada, el par eurodólar comenzó a cotizar bajo presión, pero a lo largo de la semana, el par se movió lateralmente....
Situación general de mercado: La primera sesión de negociación en Europa de esta semana se desarrolla en un ambiente relativamente...
Telefónica (TEF1.ES) está concentrada en reorganizar su estructura para potenciar sus principales mercados, y uno de ellos es el alemán....
El informe de Gotham, acusando a Grifols tanto de maquillar sus resultados como de ocultar deuda, ha destapado el interés y la preocupación...
La compañía holandesa superó a Nestlé y se convirtió de nuevo en la tercera mayor empresa del viejo continente, solo...
La española Técnicas Reunidas (TRE.ES) ha conseguido dos importantes contratos para el fraccionamiento de gas natural en Arabia Saudí....
