Apertura del Ibex 35: ligera subida para empezar la sesión
El selectivo español ha comenzado la sesión con ligeras subidas del entorno del 0,3%, tras un día de ayer en el que la sesión...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
08:00 - Reino Unido - Ventas minoristas en diciembre Ventas minoristas: real -3,2% intermensual; previsión -0,5% intermensual; anterior 1,4%. Ventas...
El calendario económico de hoy incluye varias publicaciones interesantes. Aunque no hay informes macroeconómicos significativos de EE.UU.,...
Los índices de Asia y el Pacífico, a excepción de los índices chinos, se negocian con un sentimiento positivo después...
El mercado de valores ha tenido malos resultados desde principios de este año debido a una caída en las expectativas de recortes de los...
Los comentarios de Christopher Bostic, miembro de la Reserva Federal, fortalecieron el dólar estadounidense, citando la posibilidad de conflictos...
Las bolsas frenaron las caídas impulsadas por el repunte de las acciones tecnológicas, que subieron ante los sólidos resultados de...
Los futuros del Nasdaq100 se disparan más del 1,4% hoy y unas lecturas macroeconómicas más fuertes de lo esperado en EE.UU. no detuvieron...
Los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. de la EIA (4:00 p. m. GMT) fueron inferiores a lo esperado. Actual: -2,492 millones de barriles (Previsión:...
Cambio de gas natural de la EIA BCF: -154 mil millones (pronóstico -165 mil millones, anterior -140 mil millones). La caída de los inventarios...
La sesión de hoy transcurre con subidas en las empresas de tecnología, respaldadas por excelentes resultados del mayor fabricante de chips....
Las materias primas energéticas están siendo uno de los activos protagonistas en 2024. Pocas veces hemos visto tantos drivers que puedan...
Lectura de solicitudes de desempleo en EE.UU. (14:30): 187.000 frente a 205.000 previstos. y 202 k anteriormente Solicitudes de desempleo (continuación) 1.806...
El BCE señaló en el día de hoy que no hay lugar para la complacencia, advirtiendo de que la inflación podría aumentar...
Solaria (SLR.ES) es una empresa dedicada de generación de energía fotovoltaica, aunque también se dedica a los servicios y desarrollos...
Continúan las caídas en el sector de las renovables en general, aunque en el caso de Plug Power la situación se agrava según...
El mayor fabricante de chips del mundo, Taiwan Semiconductor, ha presentado sus resultados trimestrales, mejorando ampliamente las expectativas del mercado...
El Banco Central Europeo está recabando datos para conocer que bancos están expuestos a la española Grifols (GRF.ES), de manera que...
El DAX sube un 0,30% en la primera parte del día Publicación del acta de la última reunión del BCE Hoy, en los mercados...
La española Indra (IDR.ES), estaba teniendo un fantástico inicio de año, con una subida del 11% y con unas perspectivas muy buenas...
