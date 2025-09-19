Apertura del Ibex 35: la bolsa española abre con caídas
El selectivo español abre otra sesión en rojo continuando la tendencia bajista de los últimos días y se ubica en la zona de...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
El selectivo español abre otra sesión en rojo continuando la tendencia bajista de los últimos días y se ubica en la zona de...
Datos del mercado laboral de EE. UU. Publicación del acta de la reunión del BCE Indicador regional de actividad económica en...
Los índices de la región de Asia y el Pacífico están experimentando una sesión mixta. Los índices chinos se...
Wall Street y los índices europeos continúan su tendencia a la baja, impulsados por una fuerte subida de los rendimientos de...
El Ministerio de Industria de China ha publicado un borrador de directrices para estandarizar la industria de la inteligencia artificial, según...
El oro extiende una ola bajista de dos días impulsada por una fuerte subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años, que...
Sesión con caídas en los principales selectivos que sufren ante la expectativa de un programa de recortes de tipos más restrictivo...
Los índices bursátiles estadounidenses abren a la baja tras sólidos datos de ventas minoristas, lo que nuevamente reduce la probabilidad...
Repsol (REP1.ES), tuvo un 2023 complicado en el que unos precios del petróleo inferiores a los de 2022 hizo que sus métricas no fueran buenas,...
La compañía española de energía renovable Solaria (SLR.ES) sigue cayendo con fuerza en la sesión de hoy y ya acumula...
La lectura de ventas minoristas de diciembre fue del 0,6% intermensual vs 0,4% de dato esperado y 0,3% de dato previo.
Los mercados europeos pierden terreno durante la sesión del miércoles Los débiles datos macroeconómicos de China arruinan...
Grifols (GRF.ES) lleva una semana siendo castigada por el mercado y pese a que muchos analistas afirman que ya se sabía de las prácticas...
La aplastante victoria de Donald Trump en Iowa, refuerza su posición como claro favorito a la nominación a las elecciones presidenciales...
Recientemente conocimos que BlacRock comprará General Infraestructure Partners (GIP), una compañía especializada en la inversión...
BCE Lagarde Es muy probable que el BCE reduzca los tipos antes del verano. La inflación no está donde debería estar No comentará...
Zona euro, inflación final del IPC (diciembre de 2023): 2,9% Esperado: 2,9% Anteriormente: 2,9% IPC m/m: 0,2% Esperado: 0,2% Anteriormente:...
La española Iberdrola (IBE1.ES), empresa que mayor ponderación tiene en el Ibex 35 con un 14,33%, lleva tiempo reestructurando su cartera...
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha ofrecido una entrevista esta mañana en el foro económico de Davos, con algunos...
El mercado bursátil europeo abre a la baja tras las fuertes liquidaciones en China Datos finales de inflación de diciembre de la Eurozona...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor