Calendario económico: ZEW en Alemania y más bancos de Wall Street presentando resultados
Los futuros apuntan a una apertura a la baja de la sesión de contado del martes en Europa. Esto se produce tras una sesión relativamente...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
IPC alemán (M/M) (dato final de diciembre): 0,1% (est 0,1%; anterior 0,1%) - IPC (Y/Y) (dato final de diciembre): 3,7% (est 3,7%; anterior 3,7%). -...
Tasa de desempleo de la OIT en el Reino Unido en noviembre: 4,2% (antes 4,2%) - Cambio de empleo en noviembre: 73.000 (antes 50.000) - Ganancias...
Los índices de la región de Asia-Pacífico se vieron presionados a medida que aumentaron los rendimientos. El Nikkei cedió...
Debido a la celebración del Día de Martin Luther King, la volatilidad del mercado fue moderada y los futuros de materias primas y los...
El Nasdaq100 ha seguido una trayectoria ascendente desde principios de 2023, alcanzando nuevos máximos históricos en diciembre antes de un...
A finales de diciembre, el euro aumentó brevemente por encima del nivel de 1,1010, alcanzando un máximo de 1,1140. Sin embargo, este movimiento...
En el gráfico semanal se hace evidente una divergencia notable entre la plata y el oro. La plata ha demostrado resistencia frente a caídas...
El Gas Natural retrocede un 6% con el frio de este pasado fin de semana. Esta semana las temperaturas seguirán siendo bajas, pero hacia finales...
Redeia (RED.ES), antigua Red Eléctrica, es propietaria y operadora del sistema de transmisión eléctrica español. La empresa...
El Dax se deja un 0,50% en la nueva semana Las huelgas en Alemania continúan después del fin de semana ¿Recortará el...
Las españolas Repsol (REP1.ES) y Telefónica (TEF1.ES) se lanzan al negocio de las baterías para el autoconsumo a través de...
El motor de búsqueda chino está cayendo más de un 11% ante el temor de represalias del gobierno norteamericanos después de...
El presidente de BBVA (BBVA.ES), Carlos Torres, ha confirmado que el dividendo que se repartirá este año con cargo al ejercicio de 2023 será...
El banco norteamericanos anunció que despedirá a 20.000 empleados durante los próximos dos años tras publicar los resultados...
El presidente de Telefónica (TEF1.ES). José María Álvarez-Pallete, ha afirmado en una entrevista que lo que le hace falta a...
Los futuros del Nikkei225 cotizan hoy con un repunte de más del 1,2%, y el índice de referencia al contado subió durante la sesión...
Recientemente hemos visto como varias casas de análisis han rebajado el precio objetivo de las acciones de la compañía de cupertino,...
Apertura en los mercados financieros de nuevo con un claro protagonista en clave empresarial, Grifols. La farmaceútica sube con fuerza en los primeros...
Las criptomonedas han experimentado caídas considerables desde el viernes pasado, y la corrección de Bitcoin desde sus máximos cercanos...
