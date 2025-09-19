Calendario económico: Las bolsas de valores de EE. UU. cierran por festivo
Los índices europeos suben ligeramente. Informes de inflación en Europa. Festivo en Estados Unidos. El calendario macro de hoy...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Datos de inflación en Suecia para el mes de diciembre: IPC intermensual real : 0,7% (la previsión era de 0,6%. Dato anterior de 0,3%). IPC...
Los índices de Asia y el Pacífico están teniendo una sesión mixta. Los índices chinos han bajado entre un 0,30%...
Los índices de Wall Street cotizan planos hoy tras unas alzas bastante mixtas del cuarto trimestre de los bancos estadounidenses. El S&P...
Esta semana se produjo una nueva escalada en Oriente Medio, con Estados Unidos y el Reino Unido llevando a cabo ataques aéreos de represalia contra...
El petróleo cierra la semana con una sesión volátil. Los precios subieron y cotizaron hasta un 3% más temprano hoy en respuesta...
Bitcoin, así como otras criptomonedas, están sufriendo un golpe hoy. Parece que hay un fuerte movimiento de "vender el hecho" en...
La temporada de resultados de Wall Street para el cuarto trimestre de 2023 comenzó esta semana con las publicaciones de los principales bancos estadounidenses....
Los metales preciosos cotizan al alza hoy. Los precios se ven respaldados por los flujos hacia refugios seguros provocados por la escalada en Oriente Medio,...
Los índices de Wall Street arancan la sesión al alza tras los informes de resultados del cuarto trimestre por parte de los bancos estadounidenses....
Los inversores recibieron hoy los primeros informes de resultados del cuarto trimestre de los bancos estadounidenses, antes de la apertura de la sesión...
PPI de EE.UU. (Mensual) (DIC) REAL: -0,1% VS 0,0% ANTERIOR; EST 0,1% PPI de EE.UU. (Interanual) (DIC) ACTUAL: 1,0% VS 0,9% ANTERIOR; EST 1,3% PPI...
BlackRock compra GIP por 12.500 millones de dólares en un importante acuerdo conocido hoy que sitúa a Firm como uno de los mayores inversores...
Los precios del petróleo están subiendo hoy, con el Brent (OIL) y el WTI (OIL.WTI) cotizando alrededor de un 3% más en el día....
Situación general del mercado: La última sesión de la semana en las bolsas del Viejo Continente trae consigo importantes subidas...
Con una subida del 8,35% en lo que va de semana, la multinacional española se situa como la más alcista de lo que va de año en nuestro...
Grifols, ha copado los titulares en los últimos días. Gotham Research, compañía dedicada al análisis e investigación...
Las acciones de las empresas de lujo europeas están experimentando hoy otra ola descendente, después de que la marca de lujo británica...
La española Grifols (GRF.ES) sigue en caída libre tras el informe publicado por Gotham este martes y sobre todo tras una conferencia de prensa...
El Ibex 35 se ha tomado bien el dato de inflación que hemos conocido hoy a primera hora. El dato no ha sido algo fuera de lo normal, todo lo contrario,...
