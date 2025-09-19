Escalada de tensión en el Mar Rojo
Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado ataques aéreos contra docenas de objetivos rebeldes hutíes en Yemen. Los Países Bajos,...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El IPC de España para el mes de diciembre ha estado en línea con lo esperado: General (anual): 3,1% vs 3,1% esperado y 3,2% anterior General...
08:00 - Reino Unido - Datos del PIB de noviembre (intermensual): Actual: 0,3%. Previsión: 0,2%. Anteriormente: -0,3%. Los datos confirman una...
Los futuros apuntan a una apertura al alza para la última sesión bursátil de la semana en Europa. Esto se produce después de...
Sentimiento mixto entre los inversores con el mercado asiático. Se observaron subidas relativamente fuertes en el Nikkei, que cerró un...
Los índices de Wall Street retroceden tras las lecturas de inflación estadounidense de diciembre. Sin embargo, la magnitud de las caídas...
Las posibilidades de alcanzar la meta de inflación este año son nulas. No ve posibilidades de un recorte de tipos en marzo. Se necesitan...
Circle Internet Financial, el emisor de la moneda estable USDC, ha solicitado de forma confidencial una oferta pública inicial (IPO) en los Estados...
Las acciones de Nvidia cayeron hoy un 0,50% después de alcanzar un máximo histórico. La empresa está creciendo rápidamente...
Los indicadores técnicos juegan un papel fundamental en el mundo del trading, ya que ofrecen a los inversores y operadores una valiosa herramienta...
Los índices de Wall Street abren mayoritariamente al alza Las acciones vinculadas a las criptomonedas suben tras la aprobación del ETF...
Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) cayó casi un 9% el martes después de anunciar planes para adquirir Juniper Networks (JNPR.US) por 40...
El Petróleo ha subido casi un 2% hoy y podemos vincular la actividad actual de los compradores con la creciente tensión en la región...
El IPC de Estados Unidos acaba de reportarse y ha sido superior a lo esperado: General (anual): 3,4% vs 3,2% esperado y 3,1% anterior General...
El IPC, o Índice de Precios al Consumidor, es una medida del cambio de precios de bienes y servicios en la economía de un país. En...
Los mercados bursátiles europeos cotizan con humor moderado El DAX se mantiene por debajo del nivel de 16900 puntos Las huelgas en Alemania...
Repsol (REP1.ES) encadena varios sucesos positivos y parece decidida a olvidar el mal año sufrido en el 2023, en el que sus acciones bajaron un...
El informe de inflación del IPC de EE.UU. correspondiente a diciembre está previsto que se publique hoy a las 14:30. Se espera que el informe...
La compañía especializada en equipamiento para piscinas y Wellness lidera la tabla en la bolsa española con una subida que ha llegado...
Las acciones de Indra (IDR.ES) se disparan un 3% después de que UBS subiera su precio objetivo desde los 15€ hasta los 16,4€, una subida...
