BBVA otorga un préstamo a Cabify para su plan estratégico
BBVA (BBVA.ES) ha financiado a través de su filial especializada en startups a Cabify para el desarrollo de su plan estratégico y con el...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
BBVA (BBVA.ES) ha financiado a través de su filial especializada en startups a Cabify para el desarrollo de su plan estratégico y con el...
Los futuros europeos sobre índices sugieren una apertura al alza La publicación del IPC de EE.UU. y las solicitudes de desempleo (13:30...
La compañía española Aena (AENA.ES) está apostando por el Reino Unido y tras aprobarse la ampliación del aeropuerto...
La tan esperada decisión de la SEC resultó favorable para Bitcoin, ya que el regulador permitió los ETF al contado sobre Bitcoin,...
El Bitcoin sube ligeramente ante la noticia de que la SEC ha decidido aceptar las solicitudes de los ETFs que permiten replicar el precio del Bitcoin al...
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. publicó el miércoles un documento que aprobaba los ETF de Bitcoin y luego desapareció...
Los índices de Wall Street vuelven al crecimiento tras un inicio incierto de la sesión de caja. El S&P500 sube un 0,40%...
Los precios del Gas Natural caen durante la sesión de hoy más de un 4,82%, anulando así gran parte de las subidas observadas ayer....
EchoStar (SATS.US), un proveedor líder de soluciones de tecnología y conectividad, ha visto sus acciones dispararse más del 38% hoy...
16.30 PM, Estados Unidos - Datos de la EIA: Producción de combustible destilado: real -0,064 millones; 0,115 millones anteriores; Inventarios...
Hoy en día no observamos mayor volatilidad en los mercados, excepto en el mercado de las criptomonedas. El dólar se está fortaleciendo...
Las acciones del fabricante y probador de circuitos integrados utilizados en las industrias automotriz, aeroespacial y energética, Aehr Test Systems...
Pepsi (PEP.US), compañía que además del famoso refresco que tiene en su nombre, dispone una amplia gama de marcas como Lays o Doritos,...
La confianza del consumidor en Colombia mejoró levemente en diciembre de 2023, al ubicarse en -17,30 puntos, frente a los -20,90 puntos de noviembre...
Aunque invertir en acciones puede conllevar un cierto nivel de riesgo debido a la volatilidad del mercado, también puede ofrecer importantes beneficios...
Gotham City Research, lo ha vuelto a hacer. La compañía dedicada al análisis e investigación de compañías cotizadas...
Hoy todos a la espera de posibles declaraciones por parte de la SEC con respecto a la aprobación del ETF del Bitcoin, además altas posibilidad...
Las acciones japonesas han tenido un desempeño destacado en lo que va de 2024. El Nikkei ha subido más de un 3% en lo que va de 2024, mientras...
Comenzamos un nuevo día de inversiones, donde destacamos las siguientes noticias: 1) Los índices de Wall Street terminaron la jornada...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor