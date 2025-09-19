DAX: bajo modesta presión de venta
Los mercados europeos siguen bajo presión vendedora Los inversores esperan el informe del IPC de EE.UU. de mañana BofA aumenta la...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El yen japonés es la moneda G10 más débil en la actualidad, luego de la publicación de datos de crecimiento salarial para noviembre....
La gestora del Deutsche Bank, DWS, ha vuelto a tener un porcentaje significativo de las acciones de Banco de Sabadell (SAB.ES). La participación...
Bitcoin ha bajado un 2% hoy y actualmente ronda el nivel de 45.000 dólares. La actividad de los inversores en el último día de espera...
Grifols (GRF.ES) ha anunciado a través de la CNMV que emprenderá acciones legales contra Gotham por el informe publicado ayer sobre presuntas...
Que la economía europea corre el riesgo de una ralentización del crecimiento es algo ya reconocido incluso dentro de los organismos oficiales,...
"La compañía no entiende la diferente interpretación hecha por Gotham City Research a no ser que lo único que pretenda,...
Los futuros de índices europeos apuntan a una apertura a la baja de la sesión de contado en el Viejo Continente para hoy. Los futuros del...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer a la baja: el S&P 500 cayó un 0,15%, el Dow Jones bajó un 0,42% y...
La SEC ha desementido públicamente que hubiera aprobado ya los ETFs de Bitcoin al contado. Este comunicado se debe a una publicación que...
El índice dólar subió hoy un 0,3%, mientras que el Eurodólar registró una caída del 0,24% y cotiza en...
Bitcoin volvió a entrar en la fuerte zona de resistencia de $47.000 antes de la decisión final de la SEC de mañana sobre Ark Invest...
Tesla (TSLA.US), con una caida de hasta un 2,7%, es la acción con peor desempeño entre las BigTech en la actualidad, y podemos ver que puede...
El Wall Street Journal informa que Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) se encuentra en la última etapa de conversaciones para adquirir el fabricante...
Hoy vemos una nueva caída en el sentimiento en Wall Street, y PIMCO indicó que el mercado de activos de renta fija aún podría...
El Ibex 35 está sufriendo el castigo de la caída de Grifols (GRF.ES), de la cual ya hemos realizado un análisis detallado que puedes...
La Unión Europea ha amenazado este martes a Microsoft (MSFT.US) por su inversión en OpenAI, empresa de ChatGPT, y afirma que podría...
El cofundador de Valkyrie Investments y su actual CIO, Steven McClurg, esperan que las aprobaciones para los ETF de Bitcoin al contado se aprueben mañana...
Jornada mixta para mercados de asía pacífico, nikkei alcanza máximos de hace 30 años. Comentarios de miembros de la FED dando...
Los mercados europeos bajo presión vendedora Commerzbank anuncia que las acciones propias recompradas serán reembolsadas' Los...
