Noticias con ánimo mixto para el inversor de Reino Unido
La temporada festiva estaba destinada a traer algo de alegría a los asediados minoristas del Reino Unido, pero en cambio, el British Retail Consortium...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Petróleo Arabia Saudi decide reducir los precios de exportación del petróleo para los países asiáticos a...
En diciembre de 2023, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en México registró un incremento de 0.71% en comparación con...
Comenzamos un nuevo día de inversiones, donde destacamos las siguientes noticias: Los índices estadounidenses terminaron la jornada...
Las criptomonedas y Bitcoin continúan atrayendo la atención de los inversores y experimentan movimientos de precios volátiles. Los...
Esta mañana nos hemos despertado con la noticia del presunto fraude contable de Grifols (GRF.ES), acusada por Gotham City Research. Pero,...
Los precios del gas natural estadounidense (NATGAS) reanudaron su ascenso después de una breve pausa ayer. Las nuevas previsiones meteorológicas...
Según Mário Centeno, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, el Banco Central Europeo no tendrá que esperar hasta mayo para decidir...
El precio del petróleo centra la atención el lunes, después de que los precios del crudo Brent cayeran cerca de un 4% a principios...
La farmacéutica española Grifols (GRF.ES) ha sido suspendida de cotización esta mañana, tras la publicación de un informe...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura El EURO cae tras la caída de la producción industrial alemana Balanza...
El informe de producción industrial alemana de noviembre se publicó hoy a las 8:00 am. Se esperaba que el informe mostrara un aumento mes...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer al alza: el S&P 500 ganó un 1,4%, el Nasdaq repuntó un 2,2% y el...
Los índices de Wall Street cotizan mayoritariamente al alza hoy: el S&P 500 sube un 0,7%, el Nasdaq sube un 1,6% mientras que el Russell...
Las acciones de Nvidia (NVDA.US) suben casi un 5% hoy y se cotizan a nuevos máximos históricos por encima del área de 500 dólares...
ANZ emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. ANZ recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Los precios del petróleo están cayendo hoy en respuesta a que Arabia Saudita redujo los precios de exportación de petróleo...
Este año ha estado marcado por correcciones en los principales índices bursátiles, lo que ha provocado nuevas presiones a la baja...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
