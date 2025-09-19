INFORME DE LA SEMANA 08.01.2024 / 12.01.2024
¿Está en marcha el movimiento correctivo del mercado? Las primeras sesiones de negociación de 2024 sorprendieron al mercado a la...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
¿Está en marcha el movimiento correctivo del mercado? Las primeras sesiones de negociación de 2024 sorprendieron al mercado a la...
Los índices de Wall Street abren ligeramente al alza US500 prueba zona de resistencia de 4,745 pts Boeing cae un 8% tras problemas con los...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
Los precios del petróleo caen este lunes después de que Arabia Saudí recortara los precios de sus exportaciones de crudo asiático...
A pesar del débil sentimiento en los mercados globales durante las últimas dos semanas, la situación parece estar mejorando lentamente....
Hoy lunes 8 de enero de 2024 es el último día para comprar las acciones de Repsol (REP1.ES) y tener derecho a recibir el dividendo que hará...
Anticipándose a las decisiones del regulador de la SEC de EE. UU sobre los ETF al contado, el bitcoin cotiza en torno a los 44.000 dólares...
S&P 500 en una zona de soporte significativa. El fuerte mercado laboral respalda al dólar. Las últimas dos semanas han sido...
La farmacéutica española Grifols (GRF.ES) se anotó un 2023 en bolsa magnífico, con una subida del 43%. Sin embargo, este 2024...
Chile registró un superávit comercial de 1.729 millones, con exportaciones e importaciones actuales de $7953 millones y $6224 millones respectivamente. Exportaciones:...
El petróleo crudo ha bajado hoy un 3%, revirtiendo significativamente el repunte de los precios de la primera semana de 2024. El precio se recuperó...
Variación Mensual del IPC: -0.5% Variación Acumulada Anual: 3.9% Grafico de evolucion de IPC Fuente: INE Chile Puntos...
La tienda online alemana continúa en caída libre, en la sesión de hoy cae más de un 3% y desde principios de año lidera...
Naturgy Energy (NTGY.ES) es líder en el sector del gas y un referente en el sector eléctrico, proporcionando una amplia oferta de servicios...
Las acciones de Boeing ceden un 9% en el premercado después de que la FAA (Administración Federal de Aviación de Estados Unidos) suspendiera...
La constructora española Ferrovial (FER.ES) anunció hace meses que daría el salto a la bolsa de Estados Unidos y tras una espera más...
IPC (interanual) de diciembre en Suiza: 1,7% (esperado 1,5%; Dato previo de 1,4%). - IPC (M/M) diciembre: 0,0% (esperado -0,1%; Dato previo de -0,2%). -...
Evergrande continúa con su particular travesía en el desierto y se ha conocido que el director ejecutivo de su unidad de vehículos...
Los pedidos de fábrica en Alemania aumentaron un 0,3% intermensual frente a un aumento esperado del 1,0%. Sin embargo, se trata de datos de noviembre...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor