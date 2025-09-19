Calendario económico (08.01.2024) 📌
Al inicio de la nueva semana, los futuros sobre índices sugieren una apertura a la baja para la sesión de contado en el Viejo Continente....
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Al inicio de la nueva semana, los futuros sobre índices sugieren una apertura a la baja para la sesión de contado en el Viejo Continente....
Los índices de la región de Asia y el Pacífico están teniendo una sesión débil. Las caídas son particularmente...
Los índices de Wall Street cotizan mayoritariamente al alza hoy: el Dow Jones sube un 0,1%, el S&P 500 cotiza un 0,3% más y el...
Estas fueron las acciones que tuvieron mayor actividad en esta semana, las principales noticias relevantes son: ASML Holding (ASML.US): La firma...
La primera semana de 2024 estuvo marcada por un retroceso de las acciones y un fortalecimiento del dólar estadounidense, ya que los inversores borraron...
La primera semana de un nuevo año está llegando a su fin. Estuvo marcado por el fortalecimiento del dólar estadounidense y por un...
Esta tarde se produjo un cambio importante en el mercado eurodólar. El principal par de divisas ha estado cotizando a la baja durante todo el día...
Los datos de servicios ISM de diciembre se acaban de publicar y el mercado esperaba que el índice ISM general cayera ligeramente en comparación...
Wall Street abre plano tras unos sólidos datos de NFP El Russell 2000 prueba un área de swing de 1.945 puntos Constellation...
El informe NFP de EE. UU. correspondiente a diciembre de 2023 se publicó a las 14.30h y fue una publicación macro clave del día, así...
La producción industrial de Brasil aumentó un 0,5% mensualmente en noviembre de 2023, superando las previsiones del mercado. El mayor crecimiento...
Se acaba de publicar el informe sobre el empleo en EEUU, en lo que es hasta ahora la publicación macroeconómica más importante...
El Viejo Continente bajo presión al final de la semana A las 14:30 informe del NFP (Nóminas en Estados Unidos) La inflación...
El USDJPY se encuentra en una zona de resistencia clave en el nivel 145. Hoy tuvimos varias publicaciones interesantes de Japón, pero la importancia...
Pernod Ricard (RI.FR) una de las mayores compañías de bebidas alcohólicas con sede en Francia, cae con fuerza hoy, dejándose...
Reunión de Política Monetaria Nº302 Fecha: 19 de diciembre de 2023 Asistentes: Presidenta Rosanna Costa Costa Vicepresidente...
El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce...
Los inversionistas aguardan hoy con expectación el informe de empleo en Estados Unidos correspondiente al mes de diciembre, anticipando otra evaluación...
Se espera que el informe NFP muestre una mayor estabilización en el mercado laboral. El consenso supone una variación intermensual del...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor