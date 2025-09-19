¿Cómo lo está haciendo IAG frente a su huelga?
El drama del handling sigue impactando en IAG (IAG.ES) y en concreto en Iberia, que sufrió la pérdida de algunos aeropuertos importantes...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Comienzo de año complicado para los inversores de renta fija. Los buenos datos macroeconómicos, y la expectativa de políticas monetarias...
El gigante bancario chino Zhongzhi Enterprise Group Co. finalmente se ha declarado en quiebra después de declararse hace algunas semanas como insolvente....
IPC en la zona euro 2,9%, Previsión 3%, Anterior 2,4% IPC subyacente en la zona euro 3,4%, Previsión 3,5%, Anterior 3,6% La...
La compañía Amer Sports Inc, que entre otras marcas tiene las raquetas de tenis Wilson y las botas de esquí Salomon ha iniciado el...
Bitcoin está subiendo casi un 4,3%, anulando gran parte de las caídas registradas ayer. Después del final de la sesión en Wall...
Más datos del mercado laboral de EE.UU. ISM y bienes duraderos de EE. UU. Datos del mercado laboral canadiense El calendario de hoy...
Las bolsas de de Asia y el Pacífico están registrando una sesión sin una dirección clara. Los índices en...
- Los mercados bursátiles europeos registraron ganancias hoy después de las oleadas de liquidaciones de ayer. El DAX de Alemania sube un...
El Acta México informó que la economía mundial se expandió en el tercer trimestre de 2023, pero se espera una desaceleración...
Tanto las criptomonedas como las acciones vinculadas al sector de activos digitales están cotizando al alza. Bitcoin está subiendo cerca...
Carrefour (CA.FR) podría dejar de vender productos de Pepsi (PEP.US) en Francia, el principal país de la compañía. El principal...
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) acaba de publicar su informe semanal sobre los inventarios de...
La compañía de deporte y fitness, acaba de llegar a un acuerdo en exclusiva con Tik Tok, para crear programas y contenido en exclusiva para...
Wall Street en estado de ánimo mixto al inicio de la sesión al contado del jueves Piper Sandler recorta la recomendación sobre...
Las acciones de Apple (AAPL.US) se han visto recientemente bajo presión después de que los analistas de varios fondos de Wall Street vieran...
El gas natural está subiendo actualmente cerca del 5% y continúa con el ánimo positivo iniciado a principios de semana. Este importante...
Los datos de solicitudes de desempleo en EE.UU. se publicaron hoy a la 1:30 pm GMT. Se esperaba que la lectura mostrara solicitudes iniciales ligeramente...
El informe de empleo de ADP correspondiente a diciembre se acaba de publicar. Este, es la última pieza de datos laborales clave de EE.UU antes de...
Tras el histórico cierre de 2023, durante estas primeras jornadas del nuevo año el peor parado está siento el Nasdaq100, con caídas...
