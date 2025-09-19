📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de inversiones, donde destacamos las siguientes noticias: El indicador Caixin PMI de servicios en China resultó...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Barrick Gold es uno de los principales productores de oro del mundo. Las acciones de la empresa están altamente correlacionadas con el precio...
IPC anual de Alemania en el mes de diciembre ha sido del 3,7% frente al 3,7% esperado y 3,2% anterior IPC mensual de Alemania en el mes de diciembre...
La retail inglesa JD Sports (JD.UK) se desploma un -24% en lo que va de sesión a causa de unos ingresos menores a los estimados por la compañía,...
Ligero repunte en Europa tras las ventas de ayer Las previsiones rebajadas de JD Sports derriban las acciones de Adidas y Puma Hapag Lloyd...
La teleco española Telefónica (TEF1.ES) ha conseguido cerrar el acuerdo definitivo del ERE anunciado a finales del 2023 con los sindicatos....
La fase de prueba comienza el 17 de enero de 2024 en la red Goerli. Pruebas posteriores en las redes Sepolia y Holesky los días 31 de enero...
Tubos Reunidos (TRG.ES), una compañía de tan solo 134 millones de euros de capitalización bursátil, se dispara en la sesión...
En XTB hemos seleccionado 12 compañías que creemos que por diferentes motivos pueden ser muy interesantes de cara a 2024. 1. Ferrari La...
¿Es Royal Caribbean el caballo ganador del sector cruceros? El sector cruceros era uno de los más prometedores dentro...
La empresa de artículos deportivos está cayendo mas de un 4% después de que el consejero delegado afirmara que están estudiando...
Los índices PMI para diciembre de los países europeos se publicaron esta mañana. Como la mayoría de los informes fueron revisiones...
Datos del IPC alemán y francés Datos finales del PMI de servicios Datos del mercado laboral de EE. UU. El calendario de...
Los índices de la región de Asia y el Pacífico están teniendo una sesión bajista. Los índices en China están...
Las actas del FOMC resultaron ser en gran medida nulas. El documento señaló que casi todos los participantes vieron tipos más bajos...
Las actas del FOMC de la reunión del 12 y 13 de diciembre de 2023 no ofrecieron grandes sorpresas. Por un lado, el documento señalaba que...
Las actas del FOMC se publicaron hoy a las 7:00 pm GMT. Documento relacionado con la reunión del 12 y 13 de diciembre de 2023, cuando la Reserva...
El debilitamiento del dólar estadounidense posterior al FOMC parece haberse detenido a finales de 2023 y 2024. El índice del dólar...
Bitcoin se desplomó hoy a primera hora de la tarde, alcanzando un mínimo diario ligeramente por encima de los 40.000 dólares. Un informe...
