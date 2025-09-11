Avance de resultados financieros de Netflix 2T25: qué esperar 🔍
Netflix (NASDAQ: Netflix) publicará sus resultados tras el cierre del mercado hoy. Desde comienzos de julio, las acciones de la compañía...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Leer más
Netflix (NASDAQ: Netflix) publicará sus resultados tras el cierre del mercado hoy. Desde comienzos de julio, las acciones de la compañía...
La plata es una de las materias primas con mejor desempeño en 2025, solo superada por unos pocos metales como el platino. Con una revalorización...
PepsiCo subió más de un 6% tras la publicación de sus resultados trimestrales más recientes, lo que indica el inicio de una...
Wall Street abre al alza este jueves, prolongando las subidas del día anterior tras un informe de ventas minoristas en EE. UU. mejor de lo...
El precio del gas natural (NATGAS) registra una leve caída este jueves tras la publicación del informe semanal de la Administración...
La sesión del martes dejó al descubierto una incomodidad creciente en los mercados financieros globales: el relato de recortes de tipos que...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
La mañana del jueves trae una marcada caída en los precios del cacao — los futuros del cacao en la ICE (CACAO) retroceden más...
El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con un avance del 0,4%, cotizando en torno a 967 pesos por unidad, impulsado principalmente por factores...
__ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp....
Estados Unidos – Datos de Ventas Minoristas de junio: Ventas Minoristas: dato actual 0,6 % mensual; previsión 0,1 % mensual; anterior...
El sólido sentimiento de Wall Street respalda a los mercados europeos, con el DAX 40 subiendo un 0,53%. Cotización del Dax 40 Noticias...
Las acciones de Swatch (UHR.CH) han subido casi un 1% después de anunciar una recuperación en el mercado chino, uno de sus principales centros...
Los índices europeos y estadounidenses continuaron al alza el jueves por la mañana. Hoy, la atención macroeconómica se centrará...
Las acciones de TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, (TSM.US), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, caen ligeramente en...
El informe laboral de Reino Unido para el mes de junio ofrece datos mixtos, con cambios que superan las expectativas del mercado. Cambio en el...
El sentimiento en Wall Street se mantiene positivo, con el Nasdaq cerrando la sesión de ayer en un nuevo máximo histórico, impulsado...
El mayor productor de salmón de las Islas Feroe, Bakkafrost (BAKKA.NO), emitió una advertencia sobre sus perspectivas de ingresos del segundo...
Inventarios de petróleo crudo más bajos de lo esperado han generado atención en los mercados energéticos. Según datos...
Los índices estadounidenses apuntan a un inicio cautelosamente optimista para la sesión del miércoles tras la publicación del...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor