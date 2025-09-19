El petróleo sube un 3% y cotiza por encima de los 78 dólares
Los precios del petróleo están subiendo hoy, con el Brent (OIL) y el WTI (OIL.WTI) cotizando casi un 3% más en el día....
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Dos datos macroeconómicos en EEUU se publicaron hoy a las 16:00: el índice manufacturero ISM de diciembre y el informe JOLTS sobre las nuevas...
DIA (DIA.ES) es una de las empresas más castigadas durante los últimos años en la bolsa española. Tanto es así que en...
Wall Street abre a la baja antes de las actas de la FED El S&P 500 cae al mínimo de dos semanas Avalancha de nuevas recomendaciones...
Aunque invertir en acciones puede conllevar un cierto nivel de riesgo debido a la volatilidad del mercado, también puede ofrecer importantes beneficios...
El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, hizo un repaso hoy sobre la economía, los riesgos y las perspectivas de la política...
Las actas del FOMC se publicarán hoy a las 20:00 horas El documento estará relacionado con la reunión del 12 y 13 de diciembre...
Comenzamos un nuevo día de inversiones, donde destacamos las siguientes noticias: Una liquidación en el sector tecnológico...
🚨* Todos atentos a las Actas del FOMC el día de hoy, esperando información sobre los posibles recortes de tasas para 2024 ¿Seguirán...
Merlin properties (MRL.ES) es una de las principales compañías inmobiliarias de España y tiene como actividad principal la adquisición...
La sesión de hoy vuelve a estar marcada por el regreso del dólar al crecimiento después de una breve corrección, ejerciendo...
Bitcoin ha estado cotizando al alza esta mañana, pero las cosas dieron un giro dramático y misterioso en estos últimos momentos. Las...
Bitcoin está cotizando a la baja con una modesta caída del 1,3% y retrocediendo hasta los 44.400 dólares hoy. En el mercado de altcoins,...
Los índices europeos caen El DAX rompe por debajo de la zona de soporte de 16,800 pts Hapag-Lloyd sube mientras el tránsito por el...
Nvidia (NVDA.US) subió un 239% en 2023 y se convirtió en uno de los 7 magníficos. A pesar de que logró un nuevo máximo...
Las acciones del gigante mundial del transporte de mercancías A.P. Moller - Maersk (MAERSKA.DK) están subiendo más de un 4% en la...
Alemania, tasa de desempleo. Actualmente: 5,9%. Expectativas: 5,9% frente al 5,9% anterior (revisado al 5,8%); (Se espera que el desempleo cambie en...
Logista (LOG.ES) es una de las compañías más tapadas del IBEX 35, pero si se sigue de cerca puede comprobarse que está muy...
La banca española busca nuevas fuentes de ingresos ante un año en el que se esperan bajadas de tipos de interés en las principales...
